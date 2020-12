Le positif pour le coronavirus de Lewis Hamilton et sa défaite au Grand Prix de Sakhir, rendent la victoire dans cette course à Bahreïn plus ouverte que jamais et aussi la lutte pour le podium. Sur ce dernier, Carlos Sainz, qui a réussi à grimper dix positions sur cette même piste il y a une semaine, se montre optimiste.

Le Grand Prix de Sakhir aura lieu le Dimanche 6 décembre à partir de 18:10 heures. La course peut être vue en direct à la télévision sur la chaîne thématique de Formule 1 de Movistar, elle peut également être suivie minute par minute en ligne sur le site Web OKDIARIO.

Concernant ses chances dans ce deuxième tour à Bahreïn, Carlos Sainz a commenté: «J’aime être positif, mais le circuit n’a pas grand-chose à voir avec Monza, car il n’a pas autant de lignes droites qu’il y paraît et ce n’est pas aussi rapide que Monza, bien qu’il en ait deux. ou trois longues lignes droites et c’est très court. Cela nous offrira sûrement des opportunités».

Le championnat des pilotes étant décidé en faveur de Hamilton, le championnat des constructeurs est désormais au centre des préoccupations. McLaren a réussi à se classer troisième au classement et cherchera à étendre son avantage de deux points Point de course. Pour cela, vous aurez besoin de Carlos Sainz et Lando Norris terminer la course dans la meilleure position possible. Ce sera plus difficile Renault, qui compte 27 points de retard sur l’équipe britannique. Ferrari, quant à lui, a 40 points de retard sur McLaren.

Une autre attraction de cette deuxième rencontre à Bahreïn sera la présence de Russell chez Mercedes en remplacement de Lewis Hamilton. Le pilote de 20 ans a dominé dans la pratique et pourrait partir dans un mauvais endroit Bottas si le Grand Prix de Sakhir finit devant lui. Du moins, c’est ainsi que le Finlandais a souligné: «Je me fais confiance et je sais ce que je peux faire. Évidemment, si c’est une course normale et qu’il est en avance sur moi, ça n’aura pas l’air très bienMais je suis le genre de personne qui pense positivement.

Calendrier de la Formule 1 Sakhir 2020

Vendredi 4 décembre

Essais libres 1: 14h30 – 16h00

Essais libres 2: 18h30 – 20h00

Samedi 5 décembre

Essais libres 3: 16.00h – 17.00h

Classement: 19.00h – 20.00h

Dimanche 6 décembre

Course: 18h10 (87 tours)