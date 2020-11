La Formule 1 revient à Bahreïn avec la première des trois dernières courses du Championnat du Monde. Le circuit de Sakhir accueille le Grand Prix de Bahreïn 2020, l’avant-dernière date d’une saison qui a déjà un champion: Lewis Hamilton. Le cavalier britannique a certifié son septième titre mondial dans la catégorie il y a deux semaines, égalant brillamment Michael Schumacher.

Également, le vainqueur de la Coupe du Monde des Constructeurs est également connu. Ce n’est pas d’autre équipe que Mercedes, dont une saison de plus a montré qu’elle était à des années-lumière du reste. Tous ont donc décidé des titres avant le Grand Prix de Bahreïn 2020. Cependant, la grande attraction est la lutte pour devenir la meilleure équipe au milieu de la grille: bataille entre Racing Point, McLaren, Renault et Ferrari, classés dans cet ordre à trois courses pour la fin du Championnat du Monde.

Un autre attrait, surtout pour le public espagnol, est la situation sur la table de Carlos Sainz. Le pilote madrilène est septième avec 75 points et se battra dans ces trois courses avec son coéquipier Lando Norris, huitième avec un point de moins. Aussi, Alex Albon est très proche de l’espagnol avec 70 points. Carlos veut gagner le combat pour voir qui est le meilleur pilote McLaren, qui a commencé la saison bien pire que son partenaire mais qui s’est rétabli.

Carlos Sainz veut non seulement empêcher son partenaire de le traquer, il rêve aussi de rattraper ceux qui le précèdent. Malgré la difficulté, trois courses brillantes pourraient faire rêver de rattraper Ricciardo (96 points), Charles Leclerc (97) et Checo Pérez (100). Par conséquent, un maximum d’émotion dans les trois derniers circuits de la saison pour le bien de Sainz.

Posséder Tchèque Pérez a récemment parlé de son avenir en Formule 1: Le plan A consiste à continuer. Le plan B est de s’arrêter pendant un an. Si je ne suis pas en F1 l’année prochaine, je ne me vois pas faire autre chose. Il me faudrait un an pour réfléchir à ce que je veux faire et si ça me manque vraiment. Il n’y a qu’une seule option. Je veux avancer, je pense que je suis au sommet de ma carrière mais je dois aussi avancer avec une raison, avec un bon projet, de donner à cent pour cent », a déclaré le Mexicain lors de la conférence de presse avant le Grand Prix de Bahreïn. .

Horaires du Grand Prix de Bahreïn 2020

Dimanche 29 novembre

15:10 – 17:10 – Course

Où voir le Grand Prix de Bahreïn 2020?

Le Grand Prix de Bahreïn 2020 peut être vu exclusivement à la télévision via la chaîne payante Movistar F1, la plateforme Movistar Plus. De plus, vous pourrez suivre les qualifications et la course du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn 2020 avec des commentaires en direct via le site Web de OKDIARY.