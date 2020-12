Dernière course de la saison, le Grand Prix d’Abu Dhabi peut être vu à la télévision à partir de 14:10 heures aujourd’hui, dimanche 13 décembre 2020. Avant, à 11:00 heures, également à Yas Marina, aura lieu la troisième et dernière exposition de Fernando Alonso avec le RS25, un acte avec lequel Renault fera ses adieux à la Formule 1 avant d’être rebaptisé Alpine.

Le Grand Prix d’Abou Dhabi est le premier cette saison dans lequel un pilote non-Mercedes, Max Verstappen, partira de la pole. La course peut être vue en direct à la télévision sur la chaîne thématique de Formule 1 de Movistar et peut également être suivie minute par minute en ligne sur le site Web OKDIARIO.

Verstappen débutera le Grand Prix d’Abu Dhabi en première position avant Valtteri Bottas et un Lewis Hamilton toujours en convalescence après avoir pris un congé de maladie à Bahreïn en raison du coronavirus. Après eux, un Lando Norris qui a eu une belle séance de qualification pour être quatrième devant Alex Albon. Le retour de Carlos Sainz, que j’ai grimpé en sixième position. Bien que son coéquipier commencera avec des pneus tendres, le Madrid le fera avec des ressources, ce qui le rend optimiste pour la course.

L’avantage de Carlos Sainz au Grand Prix d’Abu Dhabi

“Jusqu’au Q3, c’était l’une des meilleures classifications que j’ai faites, car encore une fois, j’ai pu aller en Q2 en utilisant un seul jeu et un est revenu très bien en Q1, puis On a joué pour passer avec le milieu pour essayer d’avoir un avantage en course et ça a marché»Carlos Sainz a souligné après la séance de qualification pour le Grand Prix d’Abu Dhabi.

Concernant la course, l’Espagnol a souligné: «Nous sommes l’un des rares à l’avoir réussi, mais Ce ne sera pas facile car tout le monde s’arrêtera avec le soft au 8e ou 10e tour rester à l’écart avec le milieu ne sera pas facile car vous devrez choisir entre aller longtemps et faire le dégagement ou l’arrêt, ce qui n’est jamais une décision simple d’abandonner la position sur la piste, mais même avec ça je voulais essayer quelque chose de différent et je ne suis pas obsédé par Lando qui a un nouveau moteur ce week-end et j’ai fait ma propre stratégie ».

Il est à noter que l’équipe McLaren affrontera le Grand Prix d’Abou Dhabi depuis une position enviable en vue de réduire l’écart de 10 points sur Racing Point pour terminer troisième au classement du championnat du monde des constructeurs. Alors que Norris partira quatrième et Sainz sixième; Balade Lance le fera huitième et Sergio Perez dernier après avoir apporté des modifications à votre moteur.

Carlos Sainz il a aussi dans sa main la finition avant Charles Leclerc le monde des pilotes. Bien que le Français le devance sur un point, il entamera le neuvième Grand Prix d’Abu Dhabi. Pourtant, le pilote McLaren voulait minimiser ce combat. “Je veux finir la Coupe du monde le plus en avant possible, que ce soit de Leclerc ou de n’importe qui. Mais Cela ne veut pas dire grand chose de finir devant Charles car il sera mon coéquipier chez Ferrari l’année prochaine, car nous ne conduisons pas la même voiture“, a déclaré.

Calendrier du Grand Prix d’Abu Dhabi

Dimanche 13 décembre

Exposition Fernando Alonso avec la Renault R25: 11: 00-11: 15 heures

Course: 14,10 heures (55 tours)