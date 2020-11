MotoGP La phase finale de la Coupe du monde commence. le Grand Prix d’Europe qu’est-ce qui est contesté Dimanche 8 novembre à 15 h 00 dans le circuit de Cheste donnera le coup d’envoi du marathon de trois courses consécutives qui mettront fin au championnat du monde MotoGP 2020. Le premier des deux événements MotoGP à Valence peut être vu via DAZN, et sur le site Web OKDIARIO avec des commentaires minutieux une minute en direct.

Joan Mir atteint cette dernière ligne droite en tant que leader du championnat du monde MotoGP, avec 14 points d’avance sur le deuxième, Fabio Quartararo, et 19 sur le troisième, Maverick Viñales. Les comptes sont clairs, une victoire et deux podiums sur ces trois dernières courses lui permettraient de décrocher son premier championnat MotoGP. Ce ne sera pas du tout facile car le Français vient de remporter trois très mauvaises courses qui lui ont fait perdre la tête.

le Circuit Ricardo Tormo Cela plait beaucoup au Français, où l’an dernier il avait obtenu une deuxième place en partant de la pole. Il ne faut pas non plus oublier Viñales et Morbidelli, vainqueur du GP de Teruel et quatrième au général, qui tenteront de combler l’écart avec Mir. L’Espagnol est le pilote le plus régulier du parcours et cela l’a conduit à être en tête du championnat du monde des pilotes avec ses six podiums.

La présence éventuelle de Marc Márquez Dans cette course, j’avais le MotoGP en suspens, mais il a finalement été confirmé que la Honda n’assistera pas au rendez-vous de Cheste ce week-end, nous devrons donc attendre de revoir l’actuel champion du monde MotoGP. Valentino Rossi non plus, qui a de nouveau été testé positif au coronavirus et manquera les deux grands prix qui seront joués à Valence consécutivement.

Calendrier des courses du GP d’Europe MotoGP

Vendredi 6 novembre

10h00 – 10h40: Moto3 FP1

10h55 – 11h40: MotoGP FP1

11h55 – 12h35: Moto2 FP1

13h35 – 14h15: Moto3 FP2

14h30 – 15h15: MotoGP FP2

15h30 – 16h10: Moto2 FP2

Samedi 7 novembre

10h00 – 10h40: Moto3 FP3

10h55 – 11h40: MotoGP FP3

11h55 – 12h35: Moto2 FP3

13h15 – 13h30: Moto3 Q1

13h40 – 13h55: Moto3 Q2

14h10 – 14h40: MotoGP FP4

14h50 – 15h05: MotoGP Q1

15h15 – 15h30: MotoGP Q2

15h50 – 16h05: Moto2 Q1

16h15 – 16h30: Moto2 Q2

Dimanche 8 novembre

9h00 – 9h20: Moto3 WUP

9h30 – 9h50: Moto2 WUP

10h00 – 10h20: MotoGP WUP

11h00: Course Moto3

12h20: Course Moto2

14h00: Course MotoGP