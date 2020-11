Saison de MotoGP se termine avec Grand Prix du Portugal. Portimao assistera à la dernière course d’un championnat qui a déjà été résolu, après que Joan Mir a condamné le titre au GP de la Communauté valencienne. La course MotoGP Portugal 2020 peut être consulté via DAZN, et il peut être suivi en direct sur le site Web OKDIARIO avec des commentaires minute par minute.

Le titre étant déjà décidé, le finaliste et la troisième marche du podium restent à résoudre. Après la dernière course à Cheste, le classement a pris un autre tournant, Morbidelli a attaqué la deuxième place au général et Rins a chuté à la troisième place. Viñales et Quartararo, respectivement quatrième et cinquième, sont plus compliqués puisqu’ils ont 11 et 13 points de retard sur Rins avec 25 à jouer.

En Moto2 et Moto3, le titre sera joué dans ce dernier test. Dans la catégorie argent, le grand favori est Bastianini, qui mène la Coupe du monde avec 14 points d’avance sur Sam Lowes et 18 sur Luca Marini. En revanche, Albert Arenas, peut être proclamé champion du monde de Moto3. Il a un avantage de huit points sur son poursuivant immédiat, Ogura, et de 11 sur Arbolino, qui a raté le GP d’Aragon parce qu’il avait été en contact avec un passager qui avait été testé positif sur son vol Paris-Milan.

Les courses commenceront à 11 heures avec la lutte pour le championnat Moto3, puis continuez à 12h20 avec Moto2. Le MotoGP va mettre la touche finale à une saison étrange marquée par le coronavirus, sur laquelle il y avait beaucoup de doutes mais finalement la bulle a fonctionné et, à part quelques points positifs, ils ont pu conclure le championnat.

Portugal GP MotoGP temps de course

Vendredi 20 novembre

10h00 – 10h55: Moto3 FP1

11.10 – 12.20: MotoGP FP1

12h35 – 13h30: Moto2 FP1

13h50 – 14h45: Moto3 FP2

15h00 – 16h10: MotoGP FP2

16h25 – 17h20: Moto2 FP2

Samedi 21 novembre

10h00 – 10h40: Moto3 FP3

10h55 – 11h40: MotoGP FP3

11h55 – 12h35: Moto2 FP3

13h35 – 13h50: Moto3 Q1

14h00 – 14h15: Moto3 Q2

14h30 – 15h00: MotoGP FP4

15h10 – 15h25: MotoGP Q1

15h35 – 15h50: MotoGP Q2

16h10 – 16h25: Moto2 Q1

16h35 – 16h50: Moto2 Q2

Dimanche 22 novembre

10h00 – 10h20: Moto3 WUP

10h30 – 10h50: Moto2 WUP

11h00 – 11h20: MotoGP WUP

12h00: Course Moto3

13h20: Course Moto2

15h00: Course MotoGP