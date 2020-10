MARQUE Claro

Oaxaca.- L’équipe nationale mexicaine revient au combat après 10 mois. L’équipe aztèque dirigée par Gerardo ‘Tata’ Martino sera de retour sur le terrain du stade Azteca ce mercredi 30 septembre à 21h00 pour affronter le Guatemala, un rival qui a remplacé le Costa Rica, une équipe contre qui était initialement prévu pour disputer ce match.L’équipe tricolore aura son premier match de 2020, une année marquée par la pandémie de coronavirus qui a contraint à modifier tous les horaires sportifs. En fait, le dernier match joué par le Mexique était contre les Bermudes dans la Ligue des Nations de la Concacaf, un tournoi dont les demi-finales et les finales ont été reportées à juin 2021.

-Tu savais que? Le Mexique a perdu 4 matchs sur 33 disputés au Guatemala Gerado Martino devra profiter de ces matchs de préparation que l’équipe mexicaine aura cette année pour affronter en 2021 un calendrier assez complexe où la Gold Cup 2021 et l’Octogonale de la La Concacaf se dirige vers la Coupe du monde du Qatar 2022. Pour le duel de ce mercredi, le stratège Tri n’aura que des joueurs de Liga MX, Chivas et Monterrey étant les clubs qui apportent le plus de footballeurs à l’équipe et avec la question de savoir qui il sera. la personne chargée de s’occuper du but tricolore après la mort de Guillermo Ochoa à la suite d’une blessure, tandis que le Guatemala sort d’une pause de 10 mois. Lors de leur dernier match amical, ils ont battu Antigua-et-Barbuda 8-0. Et sans aucun doute, l’une des attractions de ce duel sera de voir la performance d’Antonio López, un joueur d’Amérique qui a la nationalité guatémaltèque et qui a pour la première fois reçu l’appel à jouer pour l’équipe nationale.

Quand a lieu le match? | Mercredi 30 septembre 2020

À quelle heure est le jeu? | 21 h 00, heure du centre du Mexique et 20 h 00 heure du Guatemala

Où est la fête? Stade aztèque

Transmission? | Vous pouvez voir ce duel en direct à la télévision Azteca et TUDN; Dans MARCA Claro, nous aurons la minute par minute et toute la couverture.

Liste des joueurs du Mexique et composition possible

Gardiens de but: Hugo González, Rodolfo Cota et Alfredo Talavera.

Défenseurs: Jesús Gallardo, Miguel Layún, César Montes, Luis Rodríguez, Luis Romo, Carlos Salcedo, Jorge Sánchez, Gilberto Sepúlveda et Johan Vásquez.

Médias: Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Luis Chávez, Sebastián Córdova, Carlos Rodríguez et Orbelín Pineda.

Attaquants: Santiago Giménez, José Juan Macías, Henry Martín et Alexis Vega

Tata sortirait avec un 4-4-2 et la boîte de départ serait formée par Alfredo Talavera dans le but; en défense seraient Luis ‘El Chaka’ Rodríguez, Johan Vásquez, César Montes et Jesús Gallardo; au milieu de terrain jouerait Uriel Antuna, Luis Romo, Carlos Rodríguez et Sebastián Córdova et finalement, l’attaque serait menée par Alexis Vega et José Juan Macías. Appel au Guatemala et alignement probable

Gardiens de but: Ricardo Jerez et Kevin Moscoso,

Défenseurs: Carlos Gallardo, José Pinto, Gerardo Gordillo, Moisés Hernández, Óscar Castellanos, Wilson Pineda et Eduardo Soto

Médias: Luis Enrique de León, Stheven Robles, Marco Domínguez, Rudy Barrientos, Jorge Aparicio, Rodrigo Saravia, Alejandro Galindo, Jairo Arreola, Antonio de Jesús López, Jorge Vargas et Alexis Matta, Christopher Ramírez.

Attaquants: Luis Martínez et José Martínez