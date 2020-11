Les finales ATP 2020 débutent ce dimanche 15 novembre. Le premier jour, la compétition tourne pour le groupe Londres 2020 avec deux matchs programmés: Stefanos Tsitsipas – Dominic Thiem au premier quart de travail; Oui Rafa Nadal – Andrev Rublev, Dans une seconde. Consultez l’horaire et où regarder à la télé les matchs du premier jour de la Masters Cup 2020.

Le premier match individuel de la journée à l’O2 Arena de Londres est celui entre Stefanos Tsitsipas et Dominic Thiem, protagonistes de la finale 2019. Le duel est prévu au plus tôt à 14h00 à Londres – 15h00 en Espagne, selon l’heure péninsulaire-, en fonction de ce qui s’est passé lors du duel de double . La réunion peut être vue à la télévision via la chaîne Movistar Deportes.

L’autre duel de la journée aura pour protagonistes Rafa Nadal et Andrev Rublev. Le match est prévu au plus tôt à 20h00, selon l’heure britannique, c’est-à-dire à partir de 21h00 en Espagne. Les débuts de Rafa Nadal en Masters Cup 2020 peuvent être vus à la télévision via la chaîne Vamos, de Movistar. Vous pouvez également suivre le jeu entre Nadal et Rublev en direct et en ligne à travers de OKDIARY.

Ordre de jeu de la Masters Cup 2020, aujourd’hui 15 novembre:

Krawietz et Mies vs Koolhof et Mektic (à partir de 13 h 00 -Annexe des retraites espagnoles-)

Stefanos Tsitsipas – Dominic Thiem (Pas avant 15h00 – Heure de la péninsule espagnole-)

Ram et Salisbury vs Kubot et Melo (pas avant 19h00 – heure de la péninsule espagnole-)

Rafa Nadal – Andrev Rublev (Pas avant 21h00 – Heure de la péninsule espagnole-)