Le Groupe Londres 2020 dans lequel se trouvent Rafa Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Andrev Rublev, dispute ce mardi 17 novembre, sa deuxième journée de compétition en Masters Cup 2020. La journée est réservée à la rencontre entre les deux vainqueurs en début, Rafa Nadal contre Dominic Thiem, et les deux perdants, Rublev contre Tsitsipas. Vérifiez l’ordre de jeu et où regarder les finales ATP en direct et en ligne aujourd’hui.

Jour clé de la finale ATP 2020 pour le groupe Londres 2020. Après avoir débuté tous les deux avec une victoire en Masters Cup, Rafa Nadal et Dominic Thiem s’affrontent ce mardi 17 novembre en tant que vainqueurs de leur groupe. L’Espagnol est à la première place grâce à sa victoire contre Rublev en deux sets, tandis que l’Autrichien avait besoin de trois sets pour battre Stefanos Tsitsipas.

Qui prend la réunion ce mardi entre Nadal et Thiem il parviendra à prendre les devants seul et se rapprochera des demi-finales. Le match est prévu au plus tôt à 14h00 à Londres et à 15h00 en Espagne. Il peut être vu à la télévision via la chaîne Vamos de Movistar et suivre l’émission en direct et en ligne via OKDIARIO.

L’autre réunion du jour de ce groupe Londres 2020 a pour protagonistes Stefanos Tsitsipas et Andrev Rublev, Ils chercheront leur première victoire en finale de l’ATP pour continuer avec les options de qualification. Le duel est prévu au plus tôt à 20h00, selon l’heure locale, c’est-à-dire pas avant 21h00 en Espagne – heure péninsulaire -. Il peut être vu à travers la chaîne Movistar Deportes.

Ordre de jeu de la Masters Cup 2020 aujourd’hui, mardi 17 novembre:

Krawietz et Mies vs Kubot et Melo (12h00, heure de Londres)

Rafa Nadal contre Dominic Thiem (pas avant 14h00 -15h00 en Espagne (heure péninsulaire) -)

Ram et Salisbury vs Koolhof et Mektic (pas avant 18h00 – une heure de plus en Espagne).

Stefanos Tsitsipas contre Andrev Rublev (pas avant 20h00 – 21h00 en Espagne).