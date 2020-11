La phase de groupes de la Coupe des maîtres dit au revoir avec le dernier jour de matchs dans le groupe Tokyo 1970. Novak Djokovic et Alexander Zverev Ils joueront le point culminant de la journée, avec la deuxième position de demi-finaliste du quadrant en jeu dans un duel pouvoir-puissance. Heures plus tard Daniil Medvedev, déjà classé, tentera de mettre la cerise sur le gâteau et de maintenir sa condition invaincue contre Diego Schwartzman, qui ne sait toujours pas ce que c’est que de gagner aux finales ATP.

À 15:00. le début du duel entre Zverev et Djokovic. Les deux joueurs de tennis ajoutent une victoire – contre Schwartzman – et une défaite – avec Medvedev – donc le vainqueur du match sera celui qui accompagnera le Russe en tant que membre du groupe en demi-finale. Le rival de l’avant-dernier tour des qualifications sera Dominic Thiem, premier du groupe Londres 2020.

Dans la session de nuit, un duel aura lieu avec des incitations moins compétitives mais non sans intérêt. Medvedev, déjà classé en demi-finale grâce à ses deux victoires contre Zverev et Djokovic, il affronte Diego Schwartzman dans la recherche de l’Argentin pour sa première victoire parmi les meilleurs, après avoir perdu contre Nole et Sascha lors de leurs deux premiers matchs. Daniil, pour sa part, joue pour rester invaincu et ainsi opter pour le butin maximum en cas de victoire finale dans le tournoi.

Dans la discipline du double, Bruno Soares et Mate Pavic essaiera de rendre son statut de favori avant Pairs et Vénus, qui chercheront leur première au Masters en termes de victoires. A 18h45, nous aurons en piste le représentant espagnol du jour, un Marcel Granollers qui, formant à côté de Horacio Zeballlos, il tentera de s’assurer sa place en demi-finale avec sa troisième victoire en autant de matchs. Le vétéran JUrge Melzer et Edouard Roger-Vasselin Ils seront vos rivaux sur la table de Londres.

ATP Finals matchs vendredi 20 novembre

13h00: M.Pavic / B.Soares contre M. Venus / J.Peers

Ensuite, pas avant 15h00 A.Zverev contre N.Djokovic

18h00 heures: M.GRANOLLERS / H.Zeballos contre J.Melzer / E.Roger-Vasselin

Ensuite, pas avant 21h00 D.Schwartzman contre D.Medvedev