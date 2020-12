Le dimanche 27 décembre, l’interview de Jordi Évole avec le joueur barcelonais Leo Messi sera diffusée. L’attaquant argentin a discuté avec le journaliste populaire sur diverses questions, y compris son avenir professionnel. L’interview du capitaine du Barça sera diffusée ce dimanche à partir de 21h25 à La Sexta.

Quelle est l’heure de l’entretien avec Leo Messi et où le voir

Il y a déjà une date et une heure pour voir l’interview de Jordi Évole avec Leo Messi. Le prochain Dimanche 27 décembre, à partir de 21h25, Le sixième diffusera l’interview attendue avec le joueur de Barcelone. Pendant plus d’une heure, le journaliste bien connu discutera avec l’attaquant argentin, abordant l’un des sujets les plus attendus: votre avenir professionnel. Bien qu’il s’assure également que nous pouvons apprendre à connaître le côté le plus personnel du capitaine de Barcelone.

Avec l’avenir de Leo Messi dans les airs, on s’attend beaucoup à écouter l’attaquant argentin. «Il m’a parlé de projets très précis pour l’avenir. Il m’a dit comment il voulait finir et cela m’a surpris »Jordi Évole a commenté dans des déclarations au SER. Par ailleurs, Évole a donné plus de détails sur la manière dont l’entretien avec la star du Barça s’est déroulé.

«En plein état d’alarme nous vous le demandons. Avec discrétion et humilité, il nous a dit qu’il n’était personne pour parler de ce qui se passait, mais nous avons accepté de discuter plus tard. Son agent m’a appelé après les défaites contre Cadix et la Juve et c’est là que je suis allé »Commenta Évole.

Les paroles attendues de Leo Messi

«Je suis allé sans manuel d’instructions. Nous connaissons très peu Messi et mon intention était de le rencontrer. C’était très important pour moi de savoir ce qu’il y avait derrière la fissure. Nous avons fini par bavarder plutôt que par interview », a estimé le journaliste. De plus, Évole avoue avoir fini par être surpris par l’Argentin, dont la renommée de peu bavard sera laissée pour compte car le Rosario est très bavard dans l’interview.

📺 @jordievole interviewe Leo Messi … et le footballeur dit qu’il veut vraiment parler

📽 Ce dimanche à 21h25 dans @lasextatv pic.twitter.com/o0XMJysyhs – laSexta (@laSextaTV) 23 décembre 2020

Il y a Je veux vraiment écouter Leo Messi après les derniers événements de Barcelone. Ce sera la première fois que nous pourrons écouter l’opinion ouverte de l’Argentin, mais il passera également en revue certains des moments de sa carrière et expliquera clairement ce qu’est le club du Barça pour lui.

Le journaliste Jordi Évole a annoncé l’interview le 20 décembre et depuis, les attentes ne cessent de croître. Il y a moins à écouter Leo Messi parler de son avenir. Le prochain 27 décembre, à partir de 21h25 – une heure de moins aux Canaries – et pendant un peu plus d’une heure, le capitaine de Barcelone parlera clairement à La Sexta avec Jordi Évole.