Le deuxième golf majeur de la saison, l’US Open 2020, est arrivé.

Le calendrier des tournois majeurs de golf 2020 peut être biaisé – cet événement était censé avoir lieu du 18 au 21 juin, après tout. Et si l’US Open est traditionnellement le troisième majeur de la saison, les amateurs de golf seront sans aucun doute heureux de voir le retour de l’un des événements phares de la saison.

Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup d’histoires intéressantes entrant dans la compétition de cette semaine autres que ce que les majors tombent où. Le principal d’entre eux est de savoir si Dustin Johnson peut continuer son incroyable succès après avoir remporté les séries éliminatoires de la FedEx Cup 2020, ou si une autre équipe du terrain (Jon Rahm, Justin Thomas, Brooks Koepka et Tiger Woods, entre autres) peut défier le 2020. championnat.

Sur ce, voici tout ce que vous devez savoir sur l’US Open 2020, y compris une liste des heures de départ (mise à jour quotidiennement), le programme TV complet, le sac à main, les cotes et plus encore.

Regardez l’US Open en direct

Rendez-vous: 17-20 septembreChaînes de télé: NBC, chaîne de golfDirect: GolfChannel.com, NBCSports.com, USOpen.com, Peacock, fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

NBC, qui détenait les droits de diffusion de l’US Open de 1995 à 2014, reprendra les droits de diffusion en 2020; Fox a organisé l’événement pendant cinq ans de 2015 à 19. NBC divisera les attributions de diffusion pour l’Open américain 2020 avec Golf Channel, les deux stations diffusant une partie de l’action chaque jour.

Voici la répartition complète du programme US Open TV:

Date

Heure (ET)

chaîne TV

Jeudi 17 septembre 7 h 30-14 h Golf Channel, fuboTV 14 h 00-17 h 00 NBC, fuboTV Vendredi 18 septembre 7 h 30-16 h 00 Golf Channel, fuboTV 16 h 00-19 h 00 NBC, fuboTV samedi, 19 septembre 9h-11h Golf Channel, fuboTV 11h-19h30 NBC, fuboTV Dimanche 20 septembre 10h-midi Golf Channel, fuboTV 12h-18h NBC, fuboTV

L’US Open 2020 offre une myriade d’options de streaming pour les téléspectateurs. Ceux qui ont un abonnement au câble peuvent également diffuser l’action simultanément sur GolfChannel.com ou NBCSports.com, selon la station qui diffuse à ce moment-là. Les téléspectateurs peuvent également voir une couverture spécialisée de l’événement sur Peacock ou USOpen.com. Une autre option est fuboTV, qui propose un essai gratuit de sept jours.

Jeudi 17 septembre

Heure (ET)

Service de streaming

Couverture

17 h 00 à 19 h 00 Peacock Premier tour 7 h 55 à 18 h 30 USOpen.com Groupes en vedette 8 h 10 à 18 h 45 USOpen.com Trous en vedette

Vendredi 18 septembre

Heure (ET)

Service de streaming

Couverture

7 h 30 à 9 h Peacock Deuxième tour 7 h 55 à 18 h 30 USOpen.com Groupes en vedette 8 h 10 à 18 h 45 USOpen.com Trous en vedette

Samedi 19 septembre

Heure (ET)

Service de streaming

Couverture

9 h-11 h Peacock Troisième tour 8 h-18 h 30 USOpen.com Groupes en vedette 8 h 10 à 18 h 45 USOpen.com Trous en vedette

Samedi 20 septembre

Heure (ET)

Service de streaming

Couverture

8h-10h Peacock Quatrième tour 8h-17h30 USOpen.com Groupes en vedette 8h-17h USOpen.com Trous en vedette

Heures de départ de l’US Open 2020

Cette section sera mise à jour une fois que les heures de départ seront publiées.

Porte-monnaie US Open

Le sac à main de l’US Open 2020 restera le même qu’il l’était en 2019: 12,5 millions de dollars pour les golfeurs qui font la coupe. Le gagnant de la première place gagnera 2,5 millions de dollars, également le même que l’année précédente.

Cotes de l’US Open, choix pour 2020

Johnson entre en tant que favori pour remporter l’US Open 2020 à +800 après une performance monstre lors des séries éliminatoires de la FedEx Cup 2020, au cours desquelles il a remporté deux épreuves (et terminé deuxième dans une autre) en route pour remporter le PGA Tour 2019-20. Le suivant derrière lui sont les deuxièmes places des séries éliminatoires, Rahm (+1000) et Thomas (+1400). Voici les cotes les plus basses pour l’US Open 2020, par Sports Insider:

Dustin Johnson (+800) Jon Rahm (+1000) Justin Thomas (+1400) Xander Schauffele (+1400) Collin Morikawa (+1600) Rory McIlroy (+1600) Bryson DeChambeau (+2500) Webb Simpson (+2500) Daniel Berger (+2800) Hideki Matsuyama (+2800) Patrick Cantlay (+2800) Jason Day (+3300) Patrick Reed (+3300) Tiger Woods (+3300) Tommy Fleetwood (+3300) Tony Finau (+3300) Tyrrell Hatton (+ 3300) Adam Scott (+4000)

Où est l’US Open 2020?

L’US Open 2020 aura lieu au Winged Foot Golf Club à Mamaroneck, NY – la première fois que le parcours accueille l’événement (ou tout autre événement majeur) depuis 2006. Voici les détails du parcours:

Par: 70Distance: 7,477 mètres

Règles du COVID-19 de l’US Open 2020

L’US Open suivra l’exemple établi par les éliminatoires du championnat PGA et de la FedEx Cup en interdisant la participation des fans, une décision qu’il a annoncée fin juillet.

“Après des mois de consultation et de planification de scénarios avec les responsables locaux et nationaux de la santé, nous avons décidé conjointement que l’organisation de l’US Open sans spectateurs offrira la meilleure opportunité de mener le championnat en toute sécurité pour toutes les parties impliquées”, a déclaré Mike Davis, PDG de l’USGA. “Nous regretterons l’excitation des fans et ce que leur présence apporte au championnat. Nous sommes impatients de les accueillir à nouveau aux futurs US Open.”

Anciens gagnants de l’US Open

Johnson est peut-être le favori pour cet événement, mais il n’a pas remporté l’US Open depuis 2016. Le plus récent vainqueur de cet événement est Gary Woodland, qui a remporté l’US Open 2019 avec un score de 13 sous 271. Un autre joueur qui Koepka, qui a remporté cet événement plusieurs années consécutives en 2017 et en 2018, est prêt à courir pour la victoire. Voici une liste complète des gagnants (et leur part de première place) pour chacun des 20 derniers Internationaux des États-Unis:

An

Gagnant

Part du gagnant

2019 Gary Woodland 2,25 millions de dollars 2018 Brooks Koepka 2,25 millions de dollars 2017 Brooks Koepka 2,16 millions de dollars 2016 Dustin Johnson 1,8 million de dollars 2015 Jordan Spieth 1,8 million de dollars 2014 Martin Kaymer 1,62 million de dollars 2013 Justin Rose 1,44 million de dollars 2012 Webb Simpson 1,44 million de dollars 2011 Rory McIlroy 1,44 million de dollars 2010 Graeme McDowell 1,35 million de dollars 2009 Lucas Glover 1,35 million $ 2008 Tiger Woods 1,35 million $ 2007 Angel Cabrera 1,225 million $ 2006 Geoff Ogilvy 1,225 million $ 2005 Michael Campbell 1,17 million $ 2004 Retief Goosen 1,125 million $ 2003 Jim Furyk 1,08 million $ 2002 Tiger Woods 1 million $ 2001 Retief Goosen 900 000 $ 2000 Tiger Woods 800 000 $