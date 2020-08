Après une semaine de congé, le championnat du monde de Formule 1 rugit à nouveau, cette fois dans le Grand Prix de Belgique, où les pilotes affronteront la mythique piste de Spa-Francorchamps. Jusqu’à présent, le championnat a disputé six courses qui ont débuté par un doublé en Autriche, en passant par la Hongrie, deux rendez-vous sur le circuit de Silverstone et la dernière manche en Catalogne.

Maintenant, après les premières courses, la F1 arrive à l’un des grands événements du calendrier, le Grand Prix de Belgique toujours compliqué, avec un Lewis Hamilton exultant et avec la moitié du championnat sur la bonne voie. Le pilote britannique, qui est en passe d’égaler la légende de Michael Schumacher, récolte quatre victoires cette saison et accumule 132 points. Leader exceptionnel du classement, devant les Néerlandais Max verstappen (95) et son partenaire Valttery Bottas (89), Hamilton cherche à continuer à écrire l’histoire dans la catégorie reine du sport automobile.

Le sextuple champion du monde arrive sur le circuit de Spa avec l’aspiration de continuer à accumuler des succès. Bien qu’il soit monté jusqu’à trois fois sur la plus haute marche du podium en Belgique (2010, 2015 et 2017), le circuit belge ne fait pas partie des talismans de Hamilton. Le pilote allemand Sebastian vettel, qui ne connaît pas sa meilleure campagne en Formule 1, a également remporté la victoire à trois reprises à Spa (2011, 2013, 2018).

La courbe mythique d’Eau Rouge fera partie de la scène des meilleures batailles des hommes les plus rapides du monde. Ferrari cherchera en Belgique à regagner le terrain perdu dans les premières courses d’un championnat marqué par le coronavirus et la domination écrasante du Mercedes, qui cherchera ce week-end à continuer d’élargir un palmarès qui n’est plus comparable. De son côté, le pilote madrilène Carlos Sainz, neuvième du championnat, il tentera de récolter quelques points qui lui permettront de traquer son coéquipier en McLaren, Lando Norris, septième du tableau, mène les Espagnols de 16 points.

Où voir le GP de Belgique

Vous pouvez suivre le Grand Prix de Belgique en direct et toute l’actualité de cette saison de Formule 1 ici.

A la télévision, Movistar F1 diffusera les entraînements, les qualifications et la course du week-end. Dans la section suivante les horaires d’entraînement, de qualification et de course sont détaillés.

Calendrier du GP de Belgique 2020

Vendredi 28 août

Essais libres 1: 11h00 – 12h30

Formation gratuite 2: 15.00 – 16.30

Samedi 29 août

Essais libres 3: 12h00 – 13h00

Classification: 15.00 heures -16.00 heures

Dimanche 30 août

Course: 15,10 heures (44 tours)