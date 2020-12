Image de l’accident de Grosjean la semaine dernière sur le circuit de Sakhir .

La absence de champion Lewis Hamilton (Mercedes) pour le coronavirus ouvrira le éventail de candidats à la victoire au Grand Prix Sakhir Night, l’avant-dernière manche du championnat de Formule 1 où Carlos Sainz et McLaren cherchent à répéter de bons résultats qui les rapprocheront de leur objectif du championnat du monde des constructeurs.

Avec deux courses restantes pour fermer le parcours, Hamilton a contracté le COVID-19 et ne pourra pas courir à Bahreïn, le lieu de la compétition pour le deuxième week-end consécutif, cette fois la nuit, et le question de savoir s’il pourra retourner à Abu Dhabi, qui accueillera la fin de la saison la semaine prochaine.

De cette façon, la possibilité d’un nouveau record dans une saison où le Britannique dévorait des records. C’est le nombre maximum de victoires en une saison, les 13 partagés par les Allemands Michael Schumacher et Sebastian Vettel, par 11 pour Hamilton dans ce 2020 atypique.

Bien que Stoffel Vandoorne soit le pilote de réserve de Mercedes, l’équipe allemande profitera de la vacance pour tester le jeune George Russell grâce à Williams étant son équipe partenaire. Le Britannique de 21 ans et champion de Formule 2 et de Formule 3 est une option claire pour l’avenir pour l’équipe la plus puissante de la grille actuelle.

Sainz et McLaren, pour le bronze

Cette situation augmentera la pression sur Valtteri Bottas, qui en retour a la tranquillité d’esprit qu’il a déjà renouvelée pour 2021. Encore une saison, le Finlandais n’a pas été en mesure de tenir tête à Hamilton, qui lui prend 131 points, et a à peine pu ajouter deux victoires dans cette Coupe du Monde. Si le «recrue» Russell le bat, sa situation sera plus compromise que jamais.

En outre, Bottas n’est pas encore assuré du finalistecar Max Verstappen (Red Bull) n’était qu’à 12 points de sa deuxième place et du meilleur tour dans la dernière course. Le combat est également très serré dans les positions de la quatrième à la neuvième, avec seulement 17 points d’écart entre Daniel Ricciardo (Renault) et Alex Albon (Red Bull).

Dans cette marge sont regroupés les deux pilotes McLaren, Lando Norris avec un point de plus que Carlos Sainz après avoir terminé respectivement quatrième et cinquième au premier tour à Bahreïn. Répétez un résultat aussi positif leur permettrait de décrocher la troisième place de la Coupe du monde des constructeurs McLaren (171 points) devant Racing Point (154), Renault (144) et Ferrari (131).

Comme nouveauté par rapport au week-end dernier, Shakir débutera en F1 son parcours alternatif qui traverse l’extérieur et est le plus court de toute la saison avec 3543 mètres et seulement 11 courbes. Des vitesses moyennes très élevées et des temps au tour d’environ 55 secondes sont attendus, donc 87 tours seront bouclés.

Horaires du GP de Sakhir

Vendredi

Première séance d’essais 14h30 – 16h00

Deuxième séance d’essais 18h30 – 20h00

samedi

Troisième séance d’essais 12h00 – 13h00

Séance de qualification 18h00 – 19h00

dimanche

Course 18.10