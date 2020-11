Pilote britannique Lewis Hamilton. .

Le pilote anglais Lewis Hamilton (Mercedes) aura dans le Grand Prix de Turquie, quatorzième citation de Coupe du monde de Formule 1, dès sa première occasion de confirmer mathématiquement son septième titre dans la catégorie et de faire correspondre le seul qui l’ait réalisé à ce jour, l’Allemand Michael Schumacher.

Avec quatre courses restantes pour fermer le calendrier, Hamilton fait face à son premier “ ballon de match ” dans un autre championnat qu’il a de nouveau dominé d’une main de fer, ainsi illustré par les 85 points d’avance qu’il a sur son poursuivant, Valtteri Bottas (Mercedes).

Considérant que le Finlandais peut atteindre un maximum de 78 points Lors des trois derniers essais à Bahreïn et à Abu Dhabi, l’Anglais confirmera son titre s’il remporte la course ce dimanche ou s’il termine deuxième, tant que son coéquipier n’obtient pas la victoire plus le point supplémentaire du tour le plus rapide. Dans toute autre combinaison, il vaut également la peine que Bottas vous coupe sept points au maximum.

Avec Sebastian vettel, Kimi Rakkonen et Sergio Pérez, Hamilton est l’un des quatre pilotes sur la grille actuelle qui connaissent l’Intercity Istanbul Park, inédit en F1 depuis 2011. Après avoir conquis le Mugello, le Nurburgring, Portimao et Imola, le Britannique est à la recherche du record de victoires sur les circuits que cette année ont été libérés ou sont revenus à la compétition.

Dans la lutte pour le finaliste, le seul auquel Bottas aspire désormais virtuellement, il a Avantage de 35 points sur Max Verstappen (Red Bull) après le fiasco à Imola des Néerlandais, qui aspirent à revenir à la charge.

Horaires du GP de Turquie

Vendredi

9h00 – 10h30 – Essais libres 1

13h00 – 14h30 – Essais libres 2

samedi

10h00 – 11h00 – Essais libres 3

13h00 – 14h00 – Séance de qualification

dimanche

11:10 – 13:10 – Course