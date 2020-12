Personne ne s’attendait à ce que 2020 soit une année aussi difficile. Le monde a été englouti dans une terrible maladie, la coronavirus (COVID-19) qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes dans le monde et de nombreuses autres ont été forcées de maintenir une quarantaine obligatoire pour éviter la contagion.

En même temps, la situation économie mondiale est en crise depuis le fermeture de différents points de rencontre pour les gens, les empêchant ainsi de générer de l’argent pour atteindre leurs objectifs, trouver l’amour ou avoir la sécurité de vivre Vie saine. Cependant, tout indique que cela va changer pour le 2021.

En général, le 2021 Ce sera une année marquée par la début d’une nouvelle décennie, et les étoiles indiquent qu’il sera également plein d’opportunités pour tous signes du zodiaque. Il Horoscope 2021 de chaque signe indique que les gens peuvent forger de nouveaux destins, à la fois professionnellement et personnellement avec vos proches.

Le voyant Carmen Briceño a partagé son prévisions pour la prochaine année 2021, une année pleine d’énergies positives mais qui exige un moment de réflexion pour chaque aspect de notre vie. Peu importe où vous vous trouvez ou dans quelle situation vous vous trouvez, c’est ce que chaque signe contient selon le Horoscope 2021.

HOROSCOPE ET PRÉDICTIONS 2021 POUR LES SIGNES DU ZODIAQUE

Horoscope 2021

HOROSCOPE ARIES 2021 – 21 MARS AU 21 AVRIL

Bélier a un an plein d’événements importants. Chaque situation doit être confrontée à la créativité et de nombreuses opportunités se présenteront à votre vie. En santé, il y aura des douleurs musculaires dues à un excès d’inquiétude. En revanche, ce sera une année idéale pour construire ou acquérir un bien immobilier plein de opportunités d’investissement.

En amour, un le miracle viendra du ciel chez vous. Vous devez conserver vos forces pour le moment précis en amour et si vous identifiez le bon moment, vous pouvez avoir un plein cœur en 2021. Les couples devront résoudre leurs difficultés patiemment et les célibataires doivent être calmes et prendre des décisions prudentes.

HOROSCOPE DE TAUREAU 2021 – DU 21 AVRIL AU 21 MAI

Les Taureau connaîtra de nombreux changements dans le 2021 concernant l’amour, le travail et la routine quotidienne. L’année représentera un stade de stabilité, constance et persévérance, où des décisions importantes seront prises pour atteindre le succès souhaité. En santé, vous devriez exercice et régime, soulager les tensions et être conscient d’un membre de la famille malade.

Il 2021 Ce sera une période de grand effort dans le domaine économique pour les projets déjà lancés. Avoir la capacité et la volonté de grandir et de progresser. Aussi ce sera positif en amour pour tous, avec une stabilité émotionnelle pour les couples qui ont de la créativité, tandis que les célibataires doivent faire preuve de calme et de patience.

GEMINI HOROSCOPE 2021 – 22 MAI AU 21 JUIN

Malheureusement, le 2021 Ce sera une période de prise de décisions difficiles sur le lieu de travail et dans les relations. Vous devrez faire attention toute l’année aux dépenses, mais ce sera une année idéale pour des activités comme le yoga, la méditation, l’art et tout travail qui a à voir avec la créativité et l’imagination.

En santé, ceux qui ont les maladies chroniques doivent être traitées et ne pas laisser l’affaire pour plus tard. Le premier trimestre sera difficile avec de l’argent, mais avec de l’ordre, vous surmonterez toutes les difficultés. Dans l’amour, une grande prudence est recommandée et rappelez-vous que tout a une solution. Les couples et les familles seront très heureux cette année, mais les célibataires devront faire attention aux moments de ravissement.

HOROSCOPE DU CANCER 2021 – DU 21 JUIN AU 22 JUILLET

Cancer devra faire de nombreux sacrifices dans le 2021 pour être en mesurer terminer vos projets reporté, devenir indépendant, terminer des études ou toute autre activité productive. C’est un moment de lutte, mais le 2021 sera une période de nombreuses victoires. Vous aurez un certain inconfort physique qui avec le sport et une meilleure alimentation seront résolus.

Dans les premiers mois de l’année, les projets stagneront un peu, mais avec la demande, vous pourrez les réaliser. Il y aura de nombreuses opportunités, mais attention aux résultats. En amour, il est recommandé comprendre plus avec leur partenaire pour renforcer la relation, et les célibataires trouveront un nouvel amour qui pourrait être temporaire ou avec des projets pour l’avenir.

HOROSCOPE LEO 2021 – 22 JUILLET AU 21 AOÛT

Pour lui 2021 Leo rompra la routine. Vous rencontrerez de nouvelles personnes et votre comportement social sera imprévisible, prendre des décisions impulsives qui pourraient avoir des conséquences indésirables. Restez calme en tout temps, ne pas trop manger et méfiez-vous du sucre, mais n’allez pas non plus à l’extrême de vous blesser en faisant de l’exercice.

Il y aura une période de stabilisation économique et ce sera une année de commande avec l’argent. Vous pourrez résoudre certaines procédures judiciaires qui vous ont inquiétés et voyager sans risque avec satisfaction professionnelle. Dans l’amour, organiser ta vie amoureuseDes moments tendus viendront, mais tout problème peut être résolu et vous retrouverez votre tranquillité d’esprit.

VIRGO HOROSCOPE 2021 – 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

Vierge peut être maîtriser son propre destin en 2021. Vous arriverez à faire face à tous vos problèmes et à atteindre tous vos objectifs. Une énergie incroyable qui vous remplira d’espoir et de foi qui vous accompagnera tout au long de l’année. Cependant, vous devez prends soin de ta santé pour un certain inconfort dans les voies urinaires et il est préférable de consulter un médecin.

Avec l’argent, vous risquerez quelque chose que vous aimez et peut-être un un nouveau chemin s’ouvre pour vous, mais il est temps d’économiser. Méfiez-vous des dépenses imprudentes et des amours clandestines. Vous devez être conscient de votre partenaire, garder la flamme vivante et être plus détaillé. Les célibataires trouveront une nouvelle relation.

HOROSCOPE LIBRA 2021 – 22 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

Pour Balance il 2021 Ce sera une année pleine de changements qui nécessiteront même un temps de déplacement. Vous chercherez la nature pour échapper au bruit et à la pollution. N’oubliez pas que votre santé est importante et vous ne devez planifier aucune opération chirurgicale ou prenez une décision importante à la légère.

La cohérence sera payante à long terme et vous obtiendrez des gains durables. Profitez de la force renouvelante que vous trouvez dans votre nouveau lieu de location les choses coulent positivement. Résolvez vos problèmes familiaux, vous savez que l’amour sera toujours de votre côté. Les tests seront difficiles par paires, mais ils seront résolus avec intelligence.

SCORPIO HOROSCOPE 2021 – 22 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE

Il L’état d’esprit du Scorpion sera plus méthodique et disciplinée en 2021. L’année sera marquée par un calme et une sérénité dont vous aurez besoin pour clarifier toute situation personnelle nécessitant une solution. Prenez soin de votre foie, votre état d’esprit sera essentiel pour faire face à tout problème de santé.

Dans l’argent, ce sera une bonne année pour réparer tout projet reporté et il y aura une augmentation de la entreprise de rêve. C’est une bonne étape pour voyage d’affaires. En revanche, cela renforce vos relations familiales et avec votre partenaire, mais il peut y avoir des éloignements ou des bagarres. Un voyage entre amis peut avoir de nombreuses surprises.

HOROSCOPE SAGITTAIRE 2021 – 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

Grande année pour le Sagittaire. Il y aura un aubaine économique avec des revenus et une rémunération élevés pour différentes activités économiques. Bien sûr, vous devez gérer votre argent de manière responsable au cours du premier trimestre de l’année, notamment en ce qui concerne les dépenses afin de ne pas gâcher votre prospérité.

Ne négligez pas votre activité physique, évitez la malbouffe et les assaisonnements. En amour, ce sera un bon moment pour créer davantage de liens avec votre partenaire et avec vos amis, vivre des moments de tranquillité et de réconciliation. Les Les célibataires trouveront l’aventure et de nouveaux projets qui rayonneront de joie pour attirer l’être cher.

HOROSCOPE CAPRICORNE 2021 – DU 21 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

Dans le 2021 votre des projets plus ambitieux, mais avant cela, il y aura une période très difficile. Vous aurez tendance à souffrir de douleurs rhumatismales, de problèmes osseux ou de problèmes de genou. Soyez prudent avec votre alimentation et consultez le médecin si vous rencontrez un problème avant qu’il ne s’aggrave.

Sur le plan financier, ce sera le moment idéal pour démarrer de nouveaux projets et se développer. Tu sentiras stimulé et vous verrez vos capacités à vous organiser. En amour, il y aura une tendance à l’isolement, les couples privilégiant la vie quotidienne et les célibataires voulant voyager pour l’aventure.

AQUARIUS HOROSCOPE 2021 – DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

Aquarium vous traverserez des temps incroyables de renouveau et d’innovation dans le 2021. Il y aura des moments de indépendance et liberté dans les périodes importantes, vous devez donc rester calme face à toute menace pour votre santé. Soyez prudent avec les problèmes cardiaques et circulatoires.

Utilisez votre énergie cette année pour vous fixer de nouveaux objectifs, mais en même temps soyez humble au sujet de vos réalisations. Il y aura des contrats et des accords. En amour, les décisions doivent être prises avec la tête froide, surtout en couple. Soyez calme avec les réactions. Les célibataires peuvent trouver l’amour, mais vous devez attendre que la bonne personne arrive.

HOROSCOPE DE POISSONS 2021 – 19 FÉVRIER AU 21 MARS

Pour les Poissons, il 2021 il sera rempli d’une foule de situations favorables pour presque toutes vos affaires. Ce sera une année propice aux voyages et il est recommandé de résoudre les problèmes juridiques pour mener à bien des projets d’entrepreneuriat. Dans la Santé, Il est recommandé ne prends pas en excès et soyez très prudent avec les médicaments.

En argent, certains problèmes anciens seront résolus et il y aura de nombreuses opportunités d’expansion et de développement. Les premiers six mois seront pleins de propositions économiques et vous pouvez atteindre la prospérité. En amour, les couples devront mesurer leurs paroles et les célibataires connaîtront des changements et transformations favorables, peut-être le retour d’un vieil amour.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Horoscope chinois 2020: Prédictions de “ l’année du rat ”, selon votre signe ou votre animal

Horoscope chinois 2020: Prédictions de «l’année du rat», selon votre signe ou votre animal | Journal des yeux