2021 a déjà commencé et les personnes nées sous le signe de la Balance Vous passerez une excellente année, donc vos énergies ont été alignées pour atteindre exceller dans tous les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette nouvelle période. Saturne et Jupiter vous soutiendront énormément en vous aidant à réussir en affaires et à booster votre moral et votre potentiel.

À partir d’avril, Mars, la planète des poussées, entrera dans votre secteur de carrière et de vocation. Il est important qu’à ce moment, vous réfléchissiez à vos propres ambitions et marquiez vos objectifs à long terme. Cela peut aussi être un moment où vous recevez une reconnaissance pour quelque chose qui a été fait il y a des mois.

Tout au long de l’année, la romance vient à votre signe, ce sera certainement une année qui réveille les émotions les plus passionnées de votre cœur et vous rappelle l’importance d’être ouvert à l’amour dans toutes ses expressions.

HOROSCOPE 2021 POUR LA LIBRA (22 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE)

L’horoscope 2021 de la Balance sera plein de nouveaux défis, mais pour savoir exactement comment vous allez faire en matière de santé, d’argent et d’amour, le voyant Carmen Briceño a donné des détails sur ce à quoi les personnes nées sous ce signe peuvent s’attendre.

Signe cardinal de l’Air, règle: Vénus.Mot clé: Sagesse.

2021 sera une année de grands changements d’orientation dans la vie, vous traverserez une période où vous aurez le besoin de changer d’environnement et de vivre dans un endroit isolé de tout bruit et pollution, vous rechercherez la nature. Vous devez faire plus d’efforts pour éviter des retards ou des retards dans tout ce que vous entreprenez.

SANTÉ

Il n’est pas conseillé de prendre tout type de décision importante ou de planifier des opérations chirurgicales pour cette période

ARGENT

Grâce à votre persévérance et votre dévouement, vous réaliserez des réalisations durables, la chose habituelle et ce que nous apprécions le plus est que tout coûte des efforts, mais vous devez également être conscient de vos propres limites. Cette année, vous devriez faire plus d’efforts que d’habitude pour atteindre vos objectifs. Méfiez-vous des problèmes avec les personnes d’autorité. Une nouvelle proposition d’emploi. Profitez de cette force renouvelée pour faire avancer les choses de manière positive.

AMOUR

Vous devez trouver une solution aux problèmes familiaux, agir avec stratégie et beaucoup d’intelligence émotionnelle. L’amour sera à vos côtés. Vous vous battrez pour que tout ce que vous faites pour plaire à vos proches se passe bien. Des amis qui viennent chez vous laissant une bonne aura. Le temps que vous passerez avec vos enfants et vos bons amis sera plus que récompensé.

Les couples en conflit peuvent passer par des tests difficiles qui, s’ils sont confrontés à l’intelligence, peuvent être résolus. Si vous rencontrez des problèmes juridiques ou de divorce, les choses pourraient devenir compliquées. En fin de compte, tout s’arrangera.

Les célibataires doivent être très prudents avec les commérages et les commentaires destructeurs envers leur personne, les ignorer et en rester là pour ne pas leur donner d’importance.