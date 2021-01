2021 a commencé et des millions de personnes dans le monde espèrent que ce sera une bien meilleure année que la précédente. Selon l’astrologie occidentale, cette année apportera des choses positives pour les douze signes du zodiaque. Si vous êtes de Leo, nous vous dirons comment cela se passera en amour, en santé et en argent.

Le Lion est le cinquième signe du zodiaqueSon élément est le feu et il est gouverné par le Soleil. Il se caractérise par son courage, sa conviction et sa capacité de leadership. C’est quoi les étoiles tiennent pour ceux nés entre le 23 juillet et le 22 août au cours des douze prochains mois.

Le Lion est le cinquième signe du zodiaque, son élément est le feu et il est gouverné par le soleil (Photo: Pixabay)

LES PRÉDICTIONS POUR LEO?

En 2021, les Léo auront de nombreuses chances de rencontrer des personnes attrayantes et intéressantes avec lesquelles ils pourraient avoir beaucoup d’affinités. Ce signe a deux choses à faire: il a augmenté son estime de soi au maximum et il se sent très à l’aise avec sa solitude.

D’autre part, il est conseillé aux Léos de ne pas être trop tendus car ils draineront toute leur énergie. Bien que ce qui se passera dans les mois suivants dépendra de l’attitude du Lion, la vie réserve de nombreux aspects positifs à ce signe.

La voyante Carmen Briceño s’est entretenue avec El Comercio et a donné plus de détails sur ce que les Leos feront en matière de santé, d’argent et d’amour.

Le Lion est le cinquième signe du zodiaque, le troisième de nature positive et le deuxième de qualité fixe.

ARGENT

Cette 2021 sera une année d’ordre, d’organisation et de restructuration. Les Léos auront une position sociale stable et assureront le progrès économique. Vous terminerez un travail important et résoudrez les procédures juridiques qui vous ont beaucoup inquiétés. De plus, vous pouvez profiter de la satisfaction professionnelle et vous pouvez voyager sans risques.

SANTÉ

Les Léos sont avertis de ne pas aller trop loin lorsqu’ils font de l’exercice car ils peuvent avoir des douleurs aux membres supérieurs. Ils doivent également prendre soin de leur alimentation: ne pas manger excessivement, attention au sucre.

AMOUR

Vous devez partager et apprécier l’amour, ainsi que donner la priorité aux personnes qui vous aiment. Dans l’environnement familial, vous vivrez des moments tendus, cependant, vous pouvez résoudre certains problèmes importants à la maison. Cela vous donne la tranquillité d’esprit.

Dans une relation. Les couples devraient passer plus de temps ensemble et répondre à leurs besoins. Ils fêteront l’arrivée de nouveaux membres dans la famille.

Simple Leo doit être patient jusqu’à ce que la personne idéale entre dans votre vie. Alors qu’ils peuvent profiter de leur célibat en grossissant. Bien que ce soit un trait positif, ils peuvent tomber mal avant les autres.

