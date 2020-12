Il Nouvel An chinois Il commencera dans quelques mois par l’ouverture de l’une des fêtes les plus importantes du pays. Le également connu sous le nom de Nouvel An lunaire ou Fête du Printemps est un moment plein de joie pour tous les adeptes de la Horoscope chinois, qui espèrent avec espoir une année 2021 meilleure après les vicissitudes vécues en 2020.

PLUS D’INFORMATIONS: Horoscope 2021 pour chacun des signes du zodiaque

Depuis mars, pandémie de coronavirus (COVID-19) a coûté la vie à plus de 1,5 million de personnes dans le monde, avec un total de 76 millions de cas enregistrés et 43 millions de récupérations, et avec l’économie toujours en crise, de nombreux citoyens n’ont pas été en mesure d’atteindre leurs objectifs dans ce 2020.

Dans ce cadre, Nouvel An chinois arrive avec l’espoir versé sur les premières doses de vaccins contre le virus et pour le Festival de printemps, qui marque le début du printemps, la fin de l’hiver et une nouvelle année sur le calendrier lunaire, une partie de la population internationale serait déjà protégée du SRAS-CoV-2.

Par conséquent, nous vous apportons ici toutes les prédictions de l’astrologue argentin Ludovica Squirru Dari, qui mentionne que cette année sera la Buffle de métal, dont le contrôle s’étendra au reste des animaux du zodiaque au 31 janvier 2022. Ce qui attend les autres signes de la astrologie chinoise? Ici, nous vous disons.

PRÉDICTIONS POUR LE ZODIAQUE DE L’HOROSCOPE CHINOIS 2021

2021 sera dominée par les énergies du Buffle. Cet animal mettra également de l’ordre et arrivera pour réparer le désordre laissé par le rat (Photo: Freepik)

Prédictions pour le Buffle – 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 et 2009

Cette année sera plutôt favorable pour les indigènes inscrits sous ce signe du zodiaque du Bœuf. Vos conditions mentales resteront stables et fera tout son possible pour éviter le stress. Vos performances exceptionnelles sur le plan professionnel vous permettront également de décrocher une offre promotionnelle.

Vous serez également félicité sur votre lieu de travail. Si vous êtes un professionnel des affaires, les problèmes économiques prendront fin. L’année sera également assez favorable pour ceux qui souhaitent se marier. La vie domestique continuera d’être prospère, les dépenses augmenteront, mais vous ne serez pas confronté à une crise financière.

Prédictions pour le rat – 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 et 2020

Il Horoscope chinois 2021 déclare que les natifs de Rat vous en trouverez des résultats favorables sur votre vie financière. Vous ne vivrez aucune crise financière au cours de cette année. En général, les natifs inscrits sous ce signe ont tendance à être quelque peu léthargiques car ils n’ont pas l’habitude de faire un travail extrêmement dur.

Dans une telle situation, l’argent que vous avez accumulé l’année précédente vous sera bénéfique. En raison de vos responsabilités professionnelles, votre stress mental peut augmenter. En général, on peut dire que 2021 aura des résultats mitigés pour les indigènes inscrits sous le signe du zodiaque du rat.

Prédictions pour le tigre – 1962, 1974, 1986, 1998 et 2010

Cette année elle ne sera pas entièrement favorable aux indigènes de Tigre. Vous pourriez avoir pas mal de problèmes cette année. Les professionnels peuvent également rencontrer des défis. Vos plans peuvent être interrompus par une figure d’autorité, ce qui peut conduire à un effort mental et physique.

Pour tout cela, la tension mentale augmentera. Des malentendus peuvent survenir entre vous et votre partenaire de vie. On vous informe que contrôle ton tempérament, car cela posera des problèmes à l’avenir.

Prédictions pour le lapin – 1963, 1975, 1987, 1999 et 2011

Les indigènes appartenant au signe du zodiaque lapin Ils sauront répondre à tous vos souhaits grâce à votre travail acharné et à votre diligence. Cependant, il vous est conseillé ne s’en tenir à aucun type de raccourcis et il y a un risque que les tensions mentales augmentent autrement. Il est également conseillé aux lapins indigènes de faire particulièrement attention à leur santé cette année car ils peuvent souffrir de divers problèmes tels que l’insomnie, le rhume et la toux et bien d’autres.

Vos mauvaises conditions de santé peuvent également avoir un impact négatif sur votre vie professionnelle. Aussi dVous devez rester mentalement prêt à recevoir les changements qui se produisent actuellement dans votre vie. En général, 2021 Ce ne sera pas tout à fait favorable pour vous mais vous devez être patient.

Prédictions pour le Dragon – 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012

Cette année, ce sera mieux que la moyenne pour les natifs inscrits sous le signe du zodiaque Dragon. Vous pouvez effectuer toutes vos tâches avec grande diligence et travail acharné. Vous obtiendrez un succès professionnel remarquable.

Cependant, vous devrez peut-être faire beaucoup d’efforts pour rester à l’écart d’un tel succès. On vous verra également faire des efforts pour obtenir du luxe et du confort. D’autre part, vous êtes avisé que trouver le juste équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.

Prédictions pour le Serpent – 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 et 2025

Autochtones inscrits sous le signe du zodiaque Serpent Ils peuvent rencontrer des difficultés lors de l’exécution des tâches en raison de leur propre comportement léthargique. Aussi des difficultés financières peuvent survenir. Il vous est conseillé de ne pas prêter attention aux conseils fournis par d’autres cette année ce ne sera pas très rentable pour vous.

Votre comportement et votre colère s’avéreront être votre plus grand ennemi au cours de l’année del Metal Ox 2021. Votre colère peut également avoir des impacts négatifs sur votre vie professionnelle. En général, l’année du Buffle ce ne sera pas favorable pour les natifs du Serpent.

Prédictions pour le cheval – 1966, 1978, 1990, 2002 et 2014

Les Cheval acceptera le résultats mitigés au cours de cette année. Si vous êtes vraiment amoureux de quelqu’un, alors une querelle d’amoureux est imminente. Avec ta vie conjugale aussi il y aura des problèmes autour de votre vie domestique et vous devrez travailler pour résoudre ce problème. Dans une telle situation, vous devez être extrêmement prudent dans vos relations.

Si tu veux aussi peut planifier des vacances avec leur partenaire respectif. N’oubliez jamais que la communication est la clé de tous les problèmes de votre relation. En ce qui concerne votre vie financière, continuez votre travail acharné. De manière générale, vous devrez peut-être continuez à vous battre dans de nombreux domaines de votre vie au cours de l’année de Bœuf 2021.

Prédictions pour la chèvre – 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015

Les natifs du Chèvre mai avoir à faire face à de multiples problèmes au cours de l’année du Metal Ox 2021. Les tensions mentales vont augmenter en raison de certaines crises financières. Dans le même temps, les natifs mariés peuvent également rencontrer de graves problèmes.

Les professionnels sont invités à rechercher les conseils d’un personnel expérimenté avant de mettre en œuvre une nouvelle stratégie commerciale. Vous bénéficierez également du soutien total de votre famille et de vos amis. De manière générale, cette année a résultats mitigés pour vous.

Prédictions pour le singe – 1968, 1980, 1992, 2004 et 2016

Autochtones inscrits sous le signe du zodiaque Singe ils resteront les destinataires des résultats ordinaires. Vous serez vu mener une vie heureuse et simple pendant cette période. accumuler une quantité importante de richesse. Sa vie professionnelle continuera également d’être prospère. Cependant, il est possible que continuer à faire face à des difficultés de temps en temps, mais vous y mettrez fin avec succès grâce à votre travail acharné et à votre bonne volonté.

Il est conseillé de garder vos documents et documents prêts pour un éventuel voyage. Il y a des chances que de nombreuses difficultés surviennent pendant cette période. La vie domestique restera paisible et la vie amoureuse sera également satisfaisante. La santé restera positive et la relaxation des maladies chroniques sera assurée.

Prédictions pour le coq – 1969, 1981, 1993, 2005 et 2017

Selon le Horoscope chinois 2021, cette année sera splendide pour les indigènes inscrits sous le signe du zodiaque Coq. Vous pourrez atteindre de grands sommets de réussite sur le plan professionnel grâce à votre travail acharné et à votre diligence. Vos amis et collègues seront également ravis de vous et des choses que vous accomplissez.

Parallèlement à cela, vous pouvez également obtenir une promotion. Les plaisirs de la maison augmenteront. Les professionnels des affaires auront de nombreuses opportunités de profit. Vous continuerez à rencontrer de nombreuses nouvelles personnes qui ouvriront la voie à de nouveaux jalons et gains. En général, On s’attend à ce que l’année du Metal Ox reste splendide pour vous.

Prédictions pour le chien – 1970, 1982, 1994, 2006 et 2018

Les indigènes inscrits sous le signe du zodiaque sont conseillés Chien qu’ils suivent leurs stratégies pour accomplir différentes tâches. Sinon, il vous sera peut-être difficile de respecter les délais. Puisqu’il est prévu que cette année est encore quelque chose de défavorable, vous pouvez faire face à de nombreux défis. Continuez votre dur labeur et finalement le succès sera le vôtre.

Les dépenses resteront plus élevées, vous devez donc vous concentrer sur les économies dès le départ. Les Les hauts fonctionnaires au travail peuvent rester mécontents avec votre travail, donc vous devez portez une attention particulière à votre vie professionnelle et l’améliorer.

Prévisions pour El Chancho – 1971, 1983, 1995, 2007 et 2019

Autochtones inscrits sous le signe du zodiaque Cochon ils peuvent accepter des résultats inférieurs à la moyenne. Doit être extrêmement prudent dans sa vie professionnelle. Le stress mental augmentera et vous pourriez vous sentir frustré. Les professionnels des affaires récolteront beaucoup de bénéfices.

Il est également recommandé pesez vos options avant d’effectuer des transactions. Vous pourriez croiser de nouvelles personnes qui vous aideront à stabiliser votre situation financière plus tard dans le futur, mais ne baisse pas ta garde à tout problème pouvant survenir plus tard.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Horoscope chinois 2020: Prédictions de “ l’année du rat ”, selon votre signe ou votre animal

Horoscope chinois 2020: Prédictions de l ‘«Année du rat», selon votre signe ou votre animal | Journal des yeux