Il Nouvel An chinois, également connue sous le nom de Fête du Printemps en Chine ou Nouvel An lunaire, débutera le 12 février 2021 et se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2022. En ce sens, selon l’horoscope chinois, cette 2021 sera l’année du Buffle de Metal, qui se caractérise par son ordre, ses efforts, sa discipline et son travail infatigable.

Il Buffle en métal Il possède une énergie intense et directe, et influencera le reste des animaux du zodiaque jusqu’au 31 janvier 2022, au bénéfice notamment des personnes nées sous ce signe de l’horoscope chinois: ceux de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 et 2009.

Il est à noter que le Horoscope chinois Il se compose de 12 signes, représentés par des animaux et alignés dans l’ordre suivant sur un cycle de 12 ans: Rat, boeuf, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien et cochon. Et chacun d’eux a un élément qui peut être Métal, Air, Feu, Terre et Eau.

Le Nouvel An chinois 2021 correspond au Metal Ox, qui se caractérise par son énergie intense et directe (Photo: Freepik / olaf1741)

Horoscope chinois 2021: prédictions amoureuses pour chaque animal du zodiaque de l’année du bœuf de métal

Cette 2021 se distinguera par une année pleine de changements, en ce sens, nous vous disons les prédictions amoureuses pour chaque signe de l’horoscope chinois, selon l’astrologue argentine Ludovica Squirru Dari.

Horoscope chinois 2021: prédictions amoureuses du boeuf

Personnes qui sont nées dans les années: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 sont influencées sous le signe du Buffle.

En 2021, le Buffle dira au revoir à ses proches et devra apprendre à se pardonner et à régler ses rancunes d’amour. C’est pourquoi il est recommandé de créer des liens d’amour. En juin, votre énergie sexuelle explosera.

Horoscope chinois 2021: prédictions amoureuses du Rat

Les personnes nées dans les années 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 sont influencées sous le signe du Rat.

Le rat trouvera une plus grande stabilité émotionnelle, plus de sécurité et d’équilibre. Cela leur sera bénéfique pour réaliser le rêve de fonder une famille, d’adopter ou d’avoir des enfants. Septembre sera un bon mois pour vivre des rencontres amoureuses et conquêtes.

Horoscope chinois 2021: prédictions amoureuses du tigre

Les personnes nées dans les années 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 sont influencées sous le signe du Tigre.

Pour El Tigre, ce sera une année de conflit avec les jeunes femmes, soit en raison de relations amoureuses mal réciproques ou d’amitiés ratées. Vous aurez des relations temporaires, car vous serez irritable.

Le mois de mars vous apportera l’amour et en juillet vous serez plus enclin à retrouver des liens affectifs et d’amitié.

Horoscope chinois 2021: prédictions amoureuses du lapin

Les personnes que Rabbit sont nées dans les années 1963, 1975, 1987, 1999 et 2011 sont influencées sous le signe du Lapin.

À partir de mars, le lapin commencera à s’installer car il apprendra à éviter les personnes nuisibles et à choisir celles qui sont bonnes pour lui. Une série de bonheur débutera en juin grâce au Cheval, qui vous apportera une énergie positive, ainsi qu’une bonne nouvelle.

Horoscope chinois 2021: prédictions amoureuses du dragon

Les personnes que Dragon sont nées dans les années: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 sont influencées sous le signe du Dragon.

Pour le Buffle, ce sera une année de hauts et de bas en amour. Le plus jeune du signe sera confronté à plusieurs problèmes relationnels: fantômes, abandon, indifférence, et bien qu’en février ils se sentent très sollicités, il leur sera difficile de retourner à la vie sociale. Cette année apportera également de la concurrence sur le lieu de travail, vous devrez donc faire des efforts pour travailler.

Horoscope chinois 2021: prédictions amoureuses du serpent

Les personnes nées dans les années 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 sont influencées sous le signe du Serpent.

Cette année, le Serpent atteindra une plus grande stabilité émotionnelle, établira de bonnes relations avec des gens qui viendront de l’étranger et guérira les liens. De plus, ce sera une période marquée par la bonne humeur et vous vivrez un bonheur hors du commun.

Il vous est conseillé de prendre soin de votre santé et de faire des exercices comme le yoga, le tai chi ou tout type de sport. Juin, août, septembre et octobre sont des mois où vous vous sentirez rassasié en amour et au travail.

Les bœufs sont persévérants, tenaces et mettent beaucoup d’efforts dans ce qu’ils font. Ils se caractérisent par leur sincérité et leur discrétion (Photo: Freepik / olaf1741)

Horoscope chinois 2021: prédictions amoureuses du cheval

Les personnes nées dans les années 1966, 1978, 1990, 2002 et 2014 sont influencées sous le signe du Cheval.

Les chevaux hésiteront à formaliser des relations qui ne sont pas nées de la passion, mais de la camaraderie et du respect mutuel. En juin, vous attirerez le bonheur et profiterez d’une bonne compagnie. En juin, vous retrouverez la joie des relations interpersonnelles et en septembre, vous vous sentirez bien en communication avec les autres.

Horoscope chinois 2021: prédictions amoureuses de la chèvre

Les personnes nées dans les années 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015 sont influencées sous le signe de la Chèvre.

En 2021, la Chèvre abandonnera les relations toxiques et s’adressera à des personnes qui l’aiment et apprécient ses talents. Vous trouverez de la joie, vous formerez une famille avec votre propre lien d’amis, d’associés et de bienfaiteurs qui vous encourageront dans vos projets.

Horoscope chinois 2021: prédictions amoureuses du singe

Les personnes nées dans les années 1968, 1980, 1992, 2004 et 2016 sont influencées sous le signe du Singe.

En 2021, le Singe devra mettre de l’ordre dans sa vie et décider quelles sont ses priorités: famille, travail, santé ou bien-être économique, car il se sentira en forte demande dans tous les aspects, mais avec l’aide du Buffle, il se concentrera davantage à la famille.

Horoscope chinois 2021: prédictions amoureuses du coq

Les personnes nées dans les années 1969, 1981, 1993, 2005 et 2017 sont influencées sous le signe du Coq.

Le Coq trouvera de l’aide pour déconstruire ses relations familiales dysfonctionnelles et trouvera la paix dans les conflits qu’il traîne depuis qu’il est enfant. En juin, les plus jeunes seront très amoureux, il est donc recommandé de bien choisir car ces premières expériences façonneront leurs futurs attachements.

Horoscope chinois 2021: prédictions amoureuses du chien

Les personnes nées dans les années 1970, 1982, 1994, 2006 et 2018 sont influencées sous le signe du Chien.

En mars, le Chien augmentera sa séduction et son charisme. Quant à l’amour, il faut éviter de se laisser dominer par la jalousie. Pour ceux qui ont un partenaire, ils prévoient de fonder une famille, mais les célibataires auront tendance à avoir des relations non contraignantes. Il est recommandé de ne pas négliger votre santé.

Horoscope chinois 2021: prédictions amoureuses du cochon

Les personnes nées dans les années 1971, 1983, 1995, 2007 et 2019 sont influencées sous le signe du Cochon.

En 2021, le Cochon sera heureux s’il apprend à profiter de l’ici et maintenant. En 2021, de nouvelles perspectives vont arriver, mais il est peu probable qu’un engagement surgisse, car vous devrez faire face à certains obstacles qui vont apparaître et cela perturbera le cours de votre vie amoureuse.