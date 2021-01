Ce 2021, l’animal qui représentera le Nouvel An chinois est le Metal Ox, et il commencera par l’une des célébrations les plus importantes du pays asiatique: la Fête du Printemps. Cette nouvelle année profitera particulièrement aux personnes nées sous ce signe de l’horoscope chinois.

Selon l’astrologie orientale, en cette 2021 l’année du Rat se termine et la période de la Buffle (ou Buffle), le deuxième animal du cycle. Ce qui signifie qu’il s’applique aux personnes nées entre le 12 février 2021 et le 31 janvier 2022. Il s’applique également aux personnes nées en 2009, 1997, 1985, 1973 et 1961.

Fondamentalement, les caractéristiques du Bœuf en métal est qu’ils sont intelligents, fiables et ne demandent jamais d’éloges; oui, ils travaillent dur. Ce sont des gens forts et déterminés. La famille et le travail sont les choses les plus importantes dont ils disposent.

L’une des questions fondamentales que les gens qui suivent l’astrologie chinoise se posent souvent est de savoir quand commence l’année et jusqu’à quel jour l’influence du boeuf s’étendra-t-elle sur les gens. Ici, nous allons dissiper tous les doutes à ce sujet.

L’année 2021 sera l’année du Metal Ox (Photo: chinesenewyear.net)

QUAND L’ANNÉE DU BOEUF COMMENCERA ET JUSQU’À QUAND ELLE SE PROLONGERA

Officiellement, le Festival de printemps ou Nouvel An lunaire, commence par la deuxième lune après le solstice d’hiver; c’est-à-dire qu’il peut commencer entre le 21 janvier et le 20 février. Cette célébration dure généralement 15 jours jusqu’à l’arrivée de la pleine lune.

Les vacances sont les sept premières, et cette année commence de la veille (11 février 2021) jusqu’à la fête des lanternes (26 février 2021). Le nouvel an chinois du bœuf de métal se déroulera jusqu’au 31 janvier 2022.

Pendant les célébrations, les familles de certains endroits d’Asie organisent des rassemblements où elles prennent des repas traditionnels. Les cadeaux et l’argent sont également donnés dans des enveloppes rouges, de sorte que la chance et la protection ne manquent pas.

À la clôture du Nouvel An chinois, le Festival de la lanterne et le traditionnel danse du dragon.

Selon l’astrologie chinoise, le signe du bœuf représente la prospérité grâce au travail acharné et à la détermination (Photo: Freepik)