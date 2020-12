Après une année atypique, comme carburant 2020 qui se termine, marquée par la pandémie COVID-19 qui a pleuré le monde avec plus d’un million de morts à ce jour, il est presque nécessaire de recevoir la nouvelle année 2021 avec beaucoup d’espoir et, surtout, la volonté de continuer à avancer. Prenez soin de vous et de nos proches.

Dans ce contexte, la voyante Carmen Briceño a publié ses prédictions pour chaque signe du zodiaque. Selon le spécialiste, 2021 sera une année très spéciale, car après tous les événements vécus par la pandémie, les êtres humains ont appris à valoriser ces petits détails qui nous rendent uniques.

D’autre part, Briceño souligne une année d’un nouveau départ, à la fois personnellement et dans la vie professionnelle et économique. Justement, les prédictions sur ce point sont celles que nous vous présentons ci-dessous.

PRÉDICTIONS D’ARGENT ET DE TRAVAIL POUR 2021 SELON VOTRE SIGNE

BÉLIER (21 MARS AU 21 AVRIL)

Argent et travail

Ce sera une année idéale pour construire ou acquérir un bien immobilier. À partir du deuxième trimestre de l’année, vous aurez la possibilité d’investir dans des travaux de construction, des questions foncières telles que l’agriculture, le champ ou les mines. En 2021, vous devriez tirer le meilleur parti de votre énergie sortante pour faire des affaires liées aux ventes. Bénissez ce qui vous vient de la main de Dieu.

Cette année 2020 sera pleine de changements pour les personnes nées sous le signe du Bélier (Photo: Pixabay)

TAUREAU (21 AVRIL AU 21 MAI)

Argent et travail

2021 impliquera une période de gros efforts où les projets déjà lancés seront mis à l’épreuve. Ce sera le début de l’expansion et de la croissance, atteignant la capacité et la motivation nécessaires pour croître, s’étendre, progresser et s’améliorer dans le domaine du travail et de l’économie.

GEMINI (22 MAI AU 21 JUIN)

Argent et travail

Au premier trimestre de l’année, vous vous retrouverez dans le besoin de reporter toute décision monétaire importante, tout sera ordonné et vous pourrez ensuite réaliser ce qui était prévu avec un succès total.

CANCER (21 JUIN AU 22 JUILLET)

Argent et travail

Au cours des premiers mois de l’année, les projets seront quelque peu stagnants et avec des retards. Vous devrez exécuter différentes stratégies pour vous remettre à flot. Exigez-vous et ayez plus de discipline pour réaliser vos réalisations. Des opportunités qui semblent favorables peuvent se présenter mais le résultat peut ne pas être celui attendu.

Cancer (Photo: Pixabay)

LEO (22 JUILLET AU 21 AOÛT)

Argent et travail

Cette année marquera une période de stabilisation de leur position sociale, un progrès sûr dans le domaine économique, car ce sera une année d’ordre, d’organisation et de restructuration. Vous terminerez un travail important et résoudrez les procédures juridiques qui vous ont beaucoup inquiétés. Vous pouvez voyager sans risque et avec satisfaction professionnelle. Montrez votre capacité en faisant d’excellents investissements. Le succès viendra de l’expérience acquise et de ses propres mérites.

VIERGE (23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE)

Argent et travail

Vous risquerez quelque chose que vous aimez et vous devez prendre l’initiative de réaliser votre rêve. Les bénédictions reçues du ciel laisseront des marques indélébiles en vous, un nouveau chemin s’ouvre pour vous. Vous recevrez des nouvelles encourageantes au travail qui vous motiveront. Il est temps d’économiser. Vous devez faire attention aux dépenses qui pourraient être imprudentes.

LIBRA (22 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE)

Argent et travail

Grâce à votre persévérance et votre dévouement, vous obtiendrez des réalisations durables, la chose habituelle et ce que nous apprécions le plus est que tout coûte des efforts, mais vous devez également être conscient de vos propres limites. Cette année, vous devriez faire plus d’efforts que d’habitude pour atteindre vos objectifs. Méfiez-vous des problèmes avec les personnes d’autorité. Une nouvelle proposition d’emploi. Profitez de cette force renouvelée pour faire avancer les choses de manière positive.

La Balance est un signe aérien et a une personnalité de caractère émotionnel, qui valorise l’amour du couple et de la famille (Photo: Pixabay)

SCORPION (22 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE)

Argent et travail

Ce sera une bonne année pour trouver une solution aux problèmes reportés et aux procédures retardées. Profitez de temps pour les activités commerciales et il y aura une augmentation de l’aspect pratique et des affaires productives. Une excellente étape pour les voyages d’affaires. Au cours des 4 premiers mois de l’année, les finances devraient s’améliorer considérablement. Opportunité de bons investissements.

SAGITTAIRE (22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE)

Argent et travail

Ils recevront des nouvelles passionnantes et bénéficieront d’offres prometteuses tout au long de l’année. Entrée possible d’argent supplémentaire que vous devez gérer de manière responsable. En ce qui concerne l’économie, vous devez être particulièrement prudent au cours du premier trimestre de l’année en ce qui concerne les dépenses. Vous proposerez des stratégies et de nouvelles façons d’équilibrer vos finances à l’avenir.

CAPRICORNE (21 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER)

Argent et travail

Il est temps de démarrer de nouveaux projets et de se développer. Vous serez stimulé par le travail et par le désir d’acquérir de nouvelles responsabilités. Vous verrez vos capacités d’autodiscipline et d’organisation augmentées, vous obligeant à méditer sur la manière d’affronter l’avenir, vous offrant l’opportunité de structurer et organiser et d’acquérir de nouveaux fardeaux et responsabilités visant la réussite.

AQUARIUS (21 JANVIER AU 18 FÉVRIER)

Argent et travail

Vous serez radioactif, étincelant, canaliserez ces énergies de manière constructive. Nouveaux objectifs cette année. Vous cherchez l’aide d’une personne très spirituelle. Vous devez nettoyer votre maison. Soyez humble, ce que vous voulez est réalisé, concrétisé et matérialisé. Avant la fin de l’année, les achats, les ventes, la signature d’accords et de contrats, ainsi que les déplacements professionnels seront facilités.

POISSONS (19 FÉVRIER AU 21 MARS)

Argent et travail

Dans cette période, ils seront en mesure de consolider la croissance monétaire, l’expansion et le développement seront favorisés. Les anciens problèmes seront résolus. De nouvelles opportunités commerciales apparaîtront. Au cours des six premiers mois de l’année, il peut y avoir des propositions économiques importantes et une capacité et une intuition remarquables à faire des investissements. Vous aurez la clarté mentale et l’adaptabilité nécessaires pour porter une certaine prospérité au profit de l’environnement familial.

Poissons. Il symbolise la dissolution et son symbole représente deux poissons nageant dans des directions opposées. Il appartient, avec le Cancer et le Scorpion, à l’élément eau. (Photo: Pixabay)

