Quarante noms, jeux, équipes et minuties font l’actualité du football universitaire (chapeau haut de forme Austin Peay vendu séparément):

TROISIÈME TRIMESTRE: SÉCURITÉ PANDÉMIQUE DE L’EMPLOI

Voici, la longévité envoûtante de Argile Helton (21). L’entraîneur de l’USC a le pourcentage de victoires le plus bas de tous les entraîneurs à temps plein des chevaux de Troie depuis que Paul Hackett a été renvoyé en 2000 – et pourtant il persévère, 62 matchs dans un mandat qui n’a pas de fin en vue. Les circonstances ont conspiré pour faire d’Helton le garçon d’affiche de la nouvelle sécurité d’emploi dans le domaine normalement perfide de l’entraînement de football universitaire.

Helton est allé 5–7 en 2018 mais n’a pas été licencié parce que son patron, Lynn Swann, lui avait donné une prolongation de contrat somptueuse quelques mois plus tôt et n’aurait peut-être pas eu la moindre idée de comment lancer une recherche pour quelqu’un de mieux. Helton est allé 8-5 en 2019 et a conservé son emploi parce que l’USC a expulsé Swann en septembre et ne l’a remplacé qu’en novembre. Au moment où Mike Bohn est venu à bord et a compris comment déverrouiller son bureau à Heritage Hall, précipiter un changement de coaching ne semblait pas prudent et aurait été très coûteux, avec un rachat estimé à environ 20 millions de dollars, selon le Los Angeles Times.

Nous sommes maintenant en 2020 et Helton survivra à l’automne invaincu. Aussi sans victoire, bien sûr. Mais il ne sera probablement pas licencié avant de se faire tirer dessus lors d’une saison d’hiver ou de printemps présumée, et même si cela se passe mal, il pourrait toujours conserver son emploi. Parce que sur le marché actuel, quand les départements sportifs perdent de l’argent, qui peut se permettre de renvoyer quelqu’un avec un gros rachat?

(Le facteur X ici, bien sûr, est ce qui se passe si Urban Meyer se racle la gorge et déclare qu’il est à nouveau prêt à entraîner.)

Une liste Dash d’autres entraîneurs qui ne le tuent pas exactement dans leur concert actuel mais qui peuvent être trop chers pour se débarrasser, et où ils se classent sur l’échelle de Helton (5 étant incroyablement sûrs, 1 étant sérieusement critiqué):

Will Muschamp (22), Caroline du Sud.

Record en Caroline du Sud: 26–25 en quatre saisons, 15–17 en SEC.

Salaire annuel: 4,4 millions de dollars.

Helton Scale: 2. La Caroline du Sud envisagerait un rachat de 13 millions de dollars pour remplacer Muschamp, plus tout ce qu’il faudrait pour payer le prochain (et, peut-être, payer pour le racheter ailleurs). Pas une petite somme à une époque de revenus hémorragiques. Mais la trajectoire descendante, de 9–4 à 7–6 à 4–8, est un problème. Comme d’habitude, les matchs contre des pairs de la division Est comme le Tennessee (ouverture de la saison), le Missouri (21 novembre) et le Kentucky (5 décembre) contribueront grandement à déterminer le déroulement de cette saison. La bonne nouvelle pour Muschamp: il n’a pas à se faire battre par son rival Clemson pour clôturer la saison une fois.

Derek Mason (23 ans) ou Vanderbilt.

Record à Vandy: 27–47 en six saisons, 10–38 en SEC.

Salaire annuel: 3,4 millions de dollars.

Échelle de Helton: 1. James Franklin a montré ce qui est possible (quoique peu probable) à Vanderbilt, et Mason n’a pas réussi à se rapprocher de cela. Il n’a pas encore enregistré de record de victoires à l’école, et l’année dernière a été sa pire saison: 3–9, avec une défaite de 24 points contre une équipe UNLV qui licencierait son entraîneur. On ne sait pas ce que serait le rachat, puisque Vandy est une école privée et n’a pas à divulguer toutes les informations financières. Mason a une nouvelle patronne, la directrice sportive de première année Candice Storey Lee, qui est une ancienne et fait partie du personnel depuis 2004. À quel point son style de gestion sera-t-il agressif?

Mike Gundy (24 ans), État de l’Oklahoma.

Record à Oklahoma State: 129–64 en 15 saisons, 77–52 dans le Big 12.

Salaire annuel: 4,25 millions de dollars, après une réduction de 1 million de dollars plus tôt cet été.

Helton Scale: 2. Gundy a remporté plus de matchs avec les Cowboys que les deux entraîneurs les plus gagnants suivants réunis (Pat Jones a 62 victoires et Jim Lookabaugh 58). Mais sa bouche et son état d’esprit lui ont causé des ennuis en 2020, entraînant une enquête interne et une réduction de son salaire et de sa garantie. Cela correspond à un avis. Le fait est que Gundy a l’équipe pour potentiellement gagner son chemin hors du trou qu’il a creusé pour lui-même. Après avoir été 15-11 les deux dernières années, il a besoin d’une grande saison.

Tom Herman (25 ans), Texas.

Record au Texas: 25–15 en trois saisons, 17–11 dans le Big 12.

Salaire annuel: 6,75 millions de dollars.

Échelle de Helton: 3. Herman a amélioré le produit de manière démontrable depuis l’ère Charlie Strong, mais le record de 8–5 et la note de 5–4 de l’année dernière ont été une déception majeure. Il a reçu un salaire parmi les 10 premiers pendant trois ans tout en obtenant des résultats marginaux parmi les 25 premiers. Avec un quart de départ de quatre ans, de nouveaux coordonnateurs et une défense expérimentée, les attentes sont élevées (comme d’habitude) sur les 40 acres. Le Texas ne pleurera jamais de manière convaincante sur la pauvreté, mais plus vous gagnez du football universitaire dans les années ordinaires, plus vous risquez de perdre cette année. Et le rachat de Herman ne serait pas bon marché si Chris del Conte agissait.

Jimbo Fisher (26), Texas A&M.

Record chez A&M: 17–9 en deux saisons, 9–7 dans la SEC.

Salaire annuel: 7,5 millions de dollars.

Helton Scale: 4. A&M est devenu un programme More Money Than Sense – il a accepté des contrats consécutifs qui ont été ridiculement inclinés en faveur de l’entraîneur. Le précédent a rendu le licenciement de Kevin Sumlin extrêmement coûteux, puis l’école a continué en accordant à Fisher un contrat de 75 millions de dollars entièrement garanti sur 10 ans dans lequel Fisher doit payer zéro dollar et zéro centime s’il s’en va. Il faudrait donc une grave irresponsabilité fiscale et un flop sérieux (avec beaucoup de talent) pour expulser Fisher. Mais il est 1–6 dans les vrais matchs sur route jusqu’à présent et n’a pas réussi à menacer les meilleurs chiens de la SEC Ouest.

Gus Malzahn (27 ans) ou Auburn.

Record à Auburn: 62–31 en sept saisons, 33–23 dans la SEC.

Salaire annuel: 6,8 millions de dollars.

Helton Scale: 3. Deux choses sont constantes pour Malzahn à Auburn: il va manger à Waffle House, et il va être sous la pression d’un pourcentage non négligeable de la base de fans. Il a deux choses importantes pour lui: un gros rachat, et deux victoires au cours des trois dernières saisons sur Nick Saban (et trois au total). Mais les Tigres pourraient faire un pas en arrière dans la SEC West, et chaque pas en arrière à Auburn est vu avec alarme.

Philippe Montgomery (28 ans), Tulsa.

Record à Tulsa: 25–37 en cinq saisons, 14–26 dans l’AAC.

Salaire annuel: 1,7 million de dollars.

Helton Scale: 3. Après avoir passé 10–3 sa deuxième saison, le record de Montgomery au cours des trois dernières est de 9–27. Beurk. Mais Tulsa n’est pas un endroit avec un grand coffre de guerre athlétique, et l’école n’a actuellement ni président à plein temps ni directeur sportif à plein temps (Derrick Gragg quittera ce dernier poste le mois prochain pour un emploi avec la NCAA).

Chip Kelly (29), UCLA.

Record à UCLA: 7–17 en deux saisons, 7–11 dans le Pac-12.

Salaire annuel: 3,5 millions de dollars.

Helton Scale: 4. Cette location éclatante ne s’est pas déroulée comme prévu. À tel point, en fait, que le dernier entraîneur de l’UCLA avec un pire bilan en deux saisons était James J. Cline en 1923-24. (Il est allé 2-10-3, et il n’y avait pas de troisième saison pour Cline.) Kelly obtiendra un sursis d’automne, et UCLA n’a jamais été un lieu de location et de feu rapide. Le rachat est de 9 millions de dollars – à peine un changement, mais moins que certains des ridicules de cette liste. Il y a une nouvelle AD en ville à Martin Jarmond. Difficile de voir Kelly obtenir quoi que ce soit en moins de quatre ans, dans le climat budgétaire actuel.

Scott Frost (30), Nebraska.

Record au Nebraska: 9–15 en deux saisons, 6–12 dans les Big Ten.

Salaire annuel: 5 millions de dollars.

Helton Scale: 5. Ceci est une autre location éclatante qui n’a pas réussi à gagner du terrain pendant deux saisons. Mais Frost est un garçon local et ancien héros de Cornhusker dont la base de fans mange dans la paume de sa main, surtout maintenant qu’il est devenu l’un des dissidents brandissant le drapeau des Big Ten à la recherche de la gestion de la ligue. Toute percée potentielle au Nebraska devra probablement attendre 2021, ce qui signifie également qu’il n’y aura pas de panne cet automne. Comme Kelly, Frost semble être un verrou pour obtenir quatre saisons avant de ressentir une réelle pression.

