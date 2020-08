Houston Rockets a réussi à gagner Tonnerre d’Oklahoma City 114-80 au cinquième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Avec ce triomphe de Houston Rockets, l’égalité est 3-2.

30/08/2020

CEST

.

Au premier quart, il a été marqué par le leadership de l’équipe locale, en fait, il a réalisé une course de 12-2 et a élargi l’écart à un maximum de 13 points (20-7) et a terminé avec un résultat de 24-14. Après cela, le deuxième trimestre a présenté les deux concurrents, avec divers mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un score partiel de 24-31. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 48 à 45 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les locaux se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 11-0 et ont eu une différence maximale de 25 points (85-60) et ont terminé avec un résultat partiel de 37-18 (85 -63). Enfin, dans le dernier quart-temps, les joueurs locaux ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, ils ont fait la différence maximale (34 points) à la fin du quart et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 29-17. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 114-80 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, Houston Rockets a remporté la victoire grâce à 31 points, cinq passes et deux rebonds de James durcit et les 22 points, trois passes et sept rebonds de Robert Covington. Les 12 points et 14 rebonds de Steven Adams et les 19 points, une passe et un rebond de Dennis Schroder ils n’étaient pas assez pour Tonnerre d’Oklahoma City pourrait gagner la partie.

Dans le prochain crash de Houston Rockets votre rival sera à nouveau Tonnerre d’Oklahoma City dans le sixième match de la série. Consultez le calendrier complet de la NBA.