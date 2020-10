Fans de “Comment j’ai rencontré votre mère” ils ont apprécié plus d’une spéciale au cours de leurs neuf saisons; Mais, loin de penser que Halloween serait l’un des sujets importants de l’histoire, la célébration est passée presque inaperçue. Combien de tranches d’Halloween la sitcom a-t-elle eue?

“Comment j’ai rencontré votre mère”Depuis ses débuts, ce fut un succès auprès du public. Il a progressivement construit un culte au cours de ses neuf saisons grâce à des astuces de narration intelligentes et à un grand casting de stars: Josh Radnor, Alyson Hannigan, Jason Segel, Cobie Smulders Oui Neil Patrick Harris.

Tout au long de l’histoire, la série a présenté, comme toute autre comédie américaine, des programmes spéciaux centrés sur une célébration. La chose la plus importante dans la sitcom était le spécial de Noël: cinq épisodes de Thanksgiving et sept spéciaux de Noël, y compris le bipartite de l’avant-dernière saison. À côté de la Fête d’Halloween, Il est logique de penser au nombre de livraisons autour de la célébration. Contrairement aux vacances de fin d’année, les vacances du 31 octobre n’avaient étonnamment pas beaucoup de programmes.

(Photo: CBS)

COMBIEN D’ÉPISODES D’HALLOWEEN COMMENT J’AI RENCONTRÉ VOTRE MÈRE

“Comment j’ai rencontré votre mère” il n’y avait que trois épisodes d’Halloween. Le premier et le dernier sont les deux tranches de ‘Citrouille salope’ de la saison 1 et sa suite à la saison 7, ainsi que le moins retenu ‘Canning Randy’ à partir de la saison 6.

‘Canning Randy’ bénéficie du manque d’histoires centrées sur Ted, à la suite de la décision déchirante de Marshall de renvoyer le célèbre collègue joué par la star invitée Will Forte et les tentatives de Robin pour dissimuler un secret honteux. Bien qu’il y ait une fête d’Halloween, ce n’est pas d’une importance majeure dans l’épisode.

Dans la première tranche de ‘Citrouille salope’, l’héroïne principale n’est jamais vue, tout comme la mère très discutée de la série n’a été révélée qu’à sa dernière saison. Par conséquent, “Comment j’ai rencontré votre mère” a de la place pour approfondir la connexion entre Robin et Ted et malgré quelques blagues amusantes comme le costume Hanging Chad, l’épisode se termine sur une note douce-amère.

(Photo: CBS)

La série n’avait pas peur de pencher vers la solitude et l’incertitude du célibat dans ces premières saisons, mais quand “Comment j’ai rencontré votre mère” terminé avec sa neuvième saison, le ton de l’émission avait subi un changement majeur. En tant que tel, le premier épisode crée un contraste frappant avec “ Le retour de la citrouille salope ” de la septième saison. Ici, elle est jouée par des stars invitées comme Katie Holmes de la renommée de Dawson’s Creek, mais, malgré une touche charmante de la part de l’actrice, cet épisode plus actif et moins émotionnel voit la série lutter pour capturer la douceur et la simplicité des épisodes précédents. .

Les trois spéciaux d’Halloween de “Comment j’ai rencontré votre mère” ils sont une bonne visualisation, mais pris ensemble, ils illustrent le fait que, dans le cas de cette sitcom au moins, cette célébration n’avait pas une importance majeure.

(Photo: CBS)

