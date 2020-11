Mis à jour le 29/11/2020 à 18:07

Votre téléphone portable n’est pas compatible? Eh bien ici, vous pouvez le résoudre. Disney Plus Elle est devenue l’application la plus téléchargée d’Amérique latine après avoir finalement atterri sur Google Play et iOS Store. Cependant, plusieurs utilisateurs d’un appareil Huawei ont eu des problèmes pour installer l’application sur leurs téléphones portables. Comment ça se fait?

Si on cherche Disney Plus dans Jeu de Google, il semblera que l’appareil, qui ne dispose pas de services Google, n’est pas compatible avec le téléphone portable, quelle que soit sa mise à jour.

Parmi les terminaux qui ont des problèmes, il y a Huawei P30, Huawei Mate 30 et Huawei P40, à la fois dans la version standard et dans la version Pro, que dois-je faire?

Pour cela nous vous aiderons à pouvoir résoudre cette petite erreur pendant que Huawei pourra obtenir les licences afin de placer, au sein de sa galerie d’applications, Disney Plus.

La première chose à faire est de télécharger Recherche de pétales sur votre téléphone portable. Ensuite, en entrant simplement votre adresse e-mail et votre mot de passe, vous pourrez accéder à un large catalogue d’applications. Plus tard, dans la barre de recherche, placez Disney Plus. Vous ne parvenez pas à installer Disney Plus sur votre téléphone portable Huawei? Voilà ce que vous devez faire. (Photo: Capture) À ce moment-là, cliquez sur le bouton “Applications”. L’application Disney Plus y apparaîtra pour la télécharger en tant que fichier APK. Téléchargez l’APK, donnez-lui l’autorisation de l’installer dans Google Chrome et c’est tout. Entrez votre nom d’utilisateur et mot de passe pour accéder au catalogue Disney + et profiter des classiques des films et séries.

