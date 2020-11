Mis à jour le 28/11/2020 à 18:41

La société chinoise Huawei Il ne s’agit pas seulement de lancer la diversité de manière continue, mais aussi d’ouvrir des magasins dans diverses parties du monde avec tous les protocoles de biosécurité. Mais maintenant, il y a des nouvelles de votre logiciel.

Maintenant, la société asiatique a publié sa liste officielle de téléphones portables qui sera mise à jour, dans les mois à venir, pour EMUI 11, sa nouvelle couche de personnalisation, déjà présente sur l’appareil présenté en octobre.

REGARDEZ: Téléchargez ICI les fonds d’écran du Huawei Mate 40 Pro

Parmi certaines fonctionnalités qu’EMUI 11 apporte, il y a la nouvelle façon de pouvoir jouer avec la fonction Always On, elle améliore également la sécurité et la confidentialité lorsque les applications vous demandent la permission d’accéder, par exemple, à votre emplacement.

EMUI 11 Il améliore également la stabilité du système et également la consommation de votre batterie. Par exemple, explique Huawei, l’Intelligence Artificielle a une plus grande présence pour s’assurer que l’appareil offre une réponse adaptée au moment et au besoin de l’utilisateur.

Ce sont les téléphones portables qui recevront EMUI 11 entre 2020 et 2021. (Photo: Huawei)

DATE DE LISTE ET DE MISE À JOUR EMUI 11

Huawei P40 (ANA) – Décembre 2020Huawei P40 Pro (ELS) – Décembre 2020Huawei P40 Pro + (ELS) – Décembre 2020Huawei Mate 30 Pro (IOL) – Décembre 2020Huawei Mate Xs (TAH) – Janvier 2021Huawei P30 (ELE) – Janvier, février, mars ou avril 2021Huawei P30 Pro (VOG) – Janvier, février, mars ou avril 2021Huawei Mate 20 (HMA) – Janvier, février, mars ou avril 2021Huawei Mate 20 Pro (LYA) – Janvier, février, mars ou avril 2021Huawei Nova 5T (YAL) – Janvier, février, mars ou avril 2021Huawei MatePad Pro (MRX) – Janvier, février, mars ou avril 2021Huawei MediaPad M6 (10,8 pouces) (SCM) – Janvier, février, mars ou avril 2021

VIDÉO RECOMMANDÉE

Huawei surpasse Samsung et devient un leader des ventes

Huawei dépasse Samsung et devient un leader de la vente de téléphones

EN SAVOIR PLUS SUR HUAWEI