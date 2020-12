Mis à jour le 24/12/2020 17 h 39

Huawei MateBook X 2020, un ordinateur portable compact avec seulement 14,6 mm d’épaisseur et un poids de 1,33 kg, a été officiellement lancé au Pérou. Quelles sont toutes les fonctionnalités de cet ordinateur portable? Combien cela coûtera-t-il dans notre pays? Eh bien, ici nous vous disons.

Alimenté par le processeur Intel Core i7 de 10e génération, le MateBook X Pro facilite l’exécution des opérations en douceur, pour le travail et les études. De plus, l’ordinateur portable dispose de 16 Go de RAM et d’un SSD allant jusqu’à 1 To, tous deux à haute vitesse.

L’ordinateur comprend une carte graphique NVIDIA GeForce MX250 avec 2 Go de GDDR5. Vous pouvez également vous connecter avec des graphiques externes. Mais pas seulement cela, il est également équipé de microphones quad et peut capter le son avec précision.

Finalement, le Huawei MateBook X Pro 2020 Il est équipé d’une batterie haute capacité de 56 Wh, qui, associée à l’algorithme intelligent de gestion des processus et d’économie d’énergie exclusif de Huawei, alloue les ressources de manière dynamique et en temps réel pour augmenter l’efficacité énergétique.

Quelles sont toutes ses fonctionnalités et quel est le prix de cet ordinateur portable? Eh bien, ici nous vous laissons la fiche technique complète de cet appareil.

FICHE TECHNIQUE HUAWEI MATEBOOK X PRO: CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

ÉCRAN: Écran tactile LTPS 13,9 pouces (3000 x 2000 pixels). Des lunettes de gorilleDIMENSIONS ET POIDS: 304 x 217 x 14,6 mm avec 1,33 kgPROCESSEUR: Intel Core i7 de 10e générationCARTE GRAPHIQUE: NVIDIA GeForce MX1502GB GDDR5 / Intel UHD 620MÉMOIRE: LPDDR 8 GoDISQUE DUR: SSD de 512 GoDU SON: 4 haut-parleurs stéréo Dolby Atmos avec 4 microphonesCONNECTIVITÉ: WiFi 802.11a / b / g / n / ac, 2×2 MIMO, WiFi Direct, Bluetooth 4.1TAMBOURS: 57,4 Wh LiPoSYSTÈME OPÉRATIF: Windows 10 Famille avec Huawei ShareAUTRES: Caméra frontale 1MP, lecteur d’empreintes digitales, accéléromètre, 2 x USB type C, prise 3,5 mm, USB 3.0PRIX: 6489 semelles