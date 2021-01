Mis à jour le 03/01/2021 19:16 pm

Comme chaque nouvelle année, les différentes entreprises technologiques ont tendance à renouveler leur catalogue de téléphones portables au cours des premiers mois de 2021. C’est ainsi que nous devons Huawei qui devrait lancer le Huawei P50 Pro entre mars et avril, s’il ne varie pas en raison du nombre d’événements multimédias.

Le téléphone portable chinois, le Huawei P50 Pro, dont nous savons déjà qu’il n’aura pas de services Google, pourrait transporter pour la première fois HarmonyOS, le système d’exploitation de la même société asiatique qui a été testé sur ses téléviseurs et autres systèmes pendant plus d’un an.

Selon le Twitter de OnLeaks Certaines fonctionnalités du possible smartphone Huawei ont été révélées. Bien sûr, ce n’est qu’un rendu qui, éventuellement, à mesure que la date de sortie arrive, varie à certains égards.

Le possible Huawei P50 Pro arriverait avec une série de changements assez remarquables non seulement dans son écran, mais aussi dans sa structure. Comme cela va être? Ici, nous vous disons tout.

FONCTIONNALITÉS DU HUAWEI P50 PRO FUITE

Selon les aspects décrits sur le site Web de Voix le futur écran du Huawei P50 Pro serait composé d’OLED, en plus du Gorilla Glass 6 et ferait 6,6 pouces de diagonale. Pro non seulement cela, l’écran est ajouté des courbes latérales assez accentuées et des lunettes très fines.

Cela pourrait être le Huawei P50 Pro, avec des courbes prononcées et une seule caméra frontale. (Photo: OnLeaks)

La différence avec ses prédécesseurs est que sa caméra pour les selfies n’est plus double, mais, apparemment, Huawei veut profiter davantage de l’espace et ne laissera qu’un capteur frontal situé au milieu de l’écran et de forme circulaire, le rendant plus discret.

La source indique également que Huawei il a apparemment supprimé une autre fonctionnalité. Le système de haut-parleurs à écouteur magnétique de la série P40 a été remplacé par un écouteur standard.

Enfin, il est mentionné que le Huawei P50 Pro il pourrait avoir un châssis de 159 mm de haut et 73 mm de large. Tu aimes? La date de son lancement officiel n’est pas encore connue.