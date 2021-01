Eaux troubles dans Can Barça. C’est déjà devenu un état naturel, presque normal pour Barcelone. Le projet de Ronald Koeman ne démarre pas et chaque partie est classée comme finale, comme décisive, même si elle est en bas. Il Barcelone visitez ce dimanche pour Huesca dans L’Alcoraz (21h00; Movistar LaLiga) après le coup qui a été le week-end dernier le duel contre le Eibar, avec un autre nouveau trébuchement. La seule bonne nouvelle est le retour à l’appel à Leo Messi, qui arrive encore une fois pour éviter un autre jardin, le premier de 2021.

La fiabilité de ce Barça est sous les plus bas. Les 25 points qu’il ajoute après ses 15 premiers jours sont le reflet du point actuel du club, la direction de l’entité. Actuellement, avec la projection de l’équipe, leur qualification pour la prochaine Ligue des champions est très compromise. Attentant aux chiffres habituels de la dernière décennie, et voyant l’irrégularité qui conditionne déjà l’équipe, ce Barça serait voué à la Ligue Europa.

Sept victoires, quatre nuls et quatre défaites tirent les statistiques culés. Tombe avant Getafe, Atlético, Madrid et le dernier en Cadix, quatre défaites aussi rougissantes qu’inquiétantes qui dénotent le pas et demi que les Catalans ont retombé sur ce cap. Match nul contre Eibar, Valence, Alavés et Séville, trois d’entre eux à la maison. Les statistiques ne mentent généralement pas et celles des culés s’inquiètent.

À ce jour, le Barça (25) est à huit points de Réel Madrid (33), bien que les culés aient un match de moins. Plus inquiétant est le sillage que les colchoneros commencent à prononcer. Il Athlète de Madrid (35) est à 10 points et ils ont un match de moins, étant en mesure d’étendre la différence avec le leadership à 13 points. En fait, Koeman lui-même a affirmé après le dernier revers que le titre de champion “est très compliqué”.

Messi revient

Dans le Barcelone La meilleure nouvelle qu’ils puissent avoir ces jours-ci est le retour de Leo Messi. L’Argentin est déjà de retour avec normalité à l’entraînement et pointe vers le onze après son absence contre Eibar. Ce sera le premier match de 10 après sa célèbre interview avec Jordi Évole, où il expliquait la situation économique difficile du club, l’année de transition qu’ils vivent et que leur avenir reste une inconnue que lui-même connaît lui-même.

«Comme tout joueur qui termine son contrat, vous êtes libre de décider ce que vous voulez et comment vous voulez. Il a montré qu’il voulait le meilleur pour cette équipe. Je ne vois aucun problème si tu ne te décide pas maintenant. Nous n’avons pas à être nerveux ou inquiets », a déclaré Koeman avant le match lors d’une conférence de presse au cours de laquelle on parlait plus de 10 qu’autre chose.

Avec le retour de Messi reste à voir si Koeman pariez à nouveau sur cette défense de trois, voies et meneur de jeu pour lui et Pedri, deux partenaires qui ont su se comprendre face à Valladolid et qui pourraient reprendre le contrôle du match de l’équipe ce jour-là.

Griezmann ou Braithwaite

Les onze de Barça laisse pas mal de questions. Griezmann il a de nouveau décliné la veille de la Eibar. Sans pour autant Leo, les Français ont dû tirer la voiture mais ce n’était pas comme ça. Il est encore loin de son meilleur niveau et avec le retour de Dembélé, plus électrique et éveillé, sa continuité dans le onze de départ est soumise à Braithwaite.

Le Danois a prouvé qu’il avait quelque chose qui coûte cher à payer et qui, pour le moment, seulement Messi égal à. Malgré la mauvaise pénalité du dernier jour, Griezmann ne voulait pas jeter, Braithwaite il s’avère être un élément intéressant pour Koeman, auquel il répond avec visée, opportunisme et artisanat.

Huesca, un fond différent

Dans l’Alcoraz attend le Huesca ce soir au Barça. C’est le fond de la Ligue Santander A ce stade du championnat avec seulement 12 points, mais c’est un fond différent, atypique. Les Huesca ne sont pas l’équipe qui perd le plus dans la catégorie (six défaites en 16 matchs), mais ce sont elles qui en tirent le plus (9) et la seule à n’avoir ajouté qu’une seule victoire cette saison.

Les de Michel Ils espèrent surprendre dans leur stade pour commencer à prendre l’air pour la descente, qui se complique de plus en plus si on ne commence pas à en rajouter trois par trois et non pas un par un. Il n’a pas le rôle important qu’il attendait cette saison mais ce sera un match spécial pour Sandro Ramirez, l’ancien Canterano culé, qui a marqué deux buts en sept matchs qu’il a disputés cette saison.

Les Pedro Mosquera, Siovas, Galán, David Ferreiro, Pulido ou Borja García forment le cadre de combat du technicien de la Huesca, le même qui espère retrouver les bons sentiments laissés par le match contre lui Alaves, son seul triomphe. C’était grâce à un Javi Ontiveros qui pourrait également se faufiler dans les onze de départ. Attentif à ses coups.