20h06: le Gamme Huesca. Míchel sort avec: Andrés Fernández; Pulido, Insua, Siovas, Javi Galán; Mikel Rico, Mosquera, Seoane; Sergio Gómez, Ontiveros et Rafa Mir.

20:01:Surprise dans le line-up de Barcelone! Griezmann 2021 commence sur le banc. Ils jouent: Ted Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Braithwaite et Messi.

20h00: Bonjour et bienvenue à la narration en direct à OKDIARIO del Huesca – Barcelone.

Sixième au classement et hors des positions européennes, le Barcelone Il sera mesuré aujourd’hui, dimanche de 21h00. contre Huesca à El Alcoraz dans le match correspondant au Jour 17. Les hommes de Ronald Koeman veulent laisser derrière eux une mauvaise 2020 et débuteront l’année face au bas de la Ligue de Santander avec Messi sur le terrain.

Huesca n’a remporté qu’un match cette saison et a le salut à quatre points, donc même s’ils battent Barcelone, ils ne quitteront pas les lieux de relégation, ils n’atteindront que le Valence dans la classification.

L’équipe des Blaugrana, quant à elle, a ajouté sept victoires, quatre nuls et quatre défaites cette saison, ce qui a conduit Koeman à reconnaître que la Ligue “est très compliquée” pour eux. Pour ce choc le Barcelone Il ne pourra pas compter sur Coutinho, qui sera absent pendant trois mois après avoir été opéré pour une blessure au ménisque du genou gauche. Ni avec Samuel Umtiti en raison de problèmes gastriques, donc Ronald Koeman ne peut compter que sur Lenglet, Mingueza et Araújo comme seuls centraux.

L’entraîneur néerlandais a parlé de Huesca comme ça lors d’une conférence de presse: «Nous savons que tout match est compliqué, malgré ce que dit le tableau. Ils ont perdu des matches injustement et ont encaissé peu de buts à domicile. Nous devons être préparés pour un match difficile. Nous devons améliorer en équipe plusieurs aspects ».

Également sur l’ambiance de la garde-robe: “Il est normal que l’équipe ait ses doutes. Encore une fois, c’est un jeu, Eibar, que vous vous demandez, comment ce jeu n’a-t-il pas été gagné? Parfois, nous manquons d’efficacité et faisons moins d’erreurs individuelles. Nous devons continuer. L’équipe veut changer la puce. Nous devons améliorer l’efficacité. En fin de compte, ce qui compte, ce sont les objectifs et nous devons nous améliorer. Si nous allons de l’avant, nous nous faisons plus confiance. Ayez aussi un peu plus de chance, ce qui, je pense, existe aussi».