Karla Torrijos

Journal La Jornada

Jeudi 31 décembre 2020, p. a10

L’éventuelle arrivée d’Hugo Sánchez à la direction technique de Cruz Azul serait très bénéfique pour l’équipe, car il en sait beaucoup sur le football, mais surtout, il peut injecter dans l’équipe cette dose d’énergie dont il a besoin pour se motiver, a estimé Rubén Matturano, une fois membre du staff technique de La Maquina.

Divers médias ont souligné que le Pentapichichi serait annoncé hier comme le nouveau stratège céleste; cependant, au moment de mettre sous presse, le conseil n’avait pas confirmé son embauche.

Pour l’entraîneur, l’incorporation d’un entraîneur mexicain à l’équipe de ciment serait également très positive, car le football tricolore est très malveillant et préfère toujours les étrangers. Si cela se produit, ils donneraient un vote de confiance aux gouverneurs nationaux et ce serait quelque chose de très encourageant.

Il a estimé que pour l’ancien membre des Pumas et du Real Madrid «ce serait une étape très importante dans sa carrière. Hugo a été beaucoup critiqué, ils l’ont mis en pièces et il n’en vaut pas la peine, car il a tout gagné en tant que joueur, il est l’un des meilleurs du pays, sinon le meilleur, et ils le critiquent toujours.

Il a également remporté deux championnats d’affilée (dans les tournois Clausura et Apertura 2004), et là ils ont dit que ce n’était pas grâce à lui, je pense qu’ils n’ont pas donné sa juste valeur. Pour moi, ce serait une bonne décision de l’embaucher.

▲ Hugo Sánchez négocie un contrat de deux ans à la tête de La Maquina, mais le conseil d’administration ne propose que 12 mois.Photo Jam Media

Il a également souligné que Sánchez, dont la dernière expérience en tant qu’entraîneur remonte à 2012 avec Pachuca, a «beaucoup de capacités, il a une personnalité très forte et cela donnerait confiance aux joueurs.

«Il a pu s’appuyer sur sa vaste expérience pour transmettre cette attitude gagnante qu’il possède à l’équipe. Il a pris de l’avance en Espagne, où ils l’ont appelé “ indien ” et d’autres atrocités, il a su surmonter cela et a réussi à forger ce personnage qui le distinguait malgré tant d’adversités, j’espère qu’il pourra transmettre cette sécurité aux joueurs de Cruz Azul, et j’espère que leur embauche soit effectuée ».

Pendant ce temps, la chaîne Espn a mentionné que l’un des principaux aspects qui a empêché Sánchez d’être officiellement annoncé comme le nouveau barreur de ciment est que la durée de son contrat n’a pas encore été définie, car alors qu’il cherche à signer pendant deux ans, la directive celeste a prévu que ce ne soit que pour 12 mois.

Le portail sportif a également indiqué que l’ancien entraîneur du Real Madrid avait l’intention d’avoir le même personnel d’entraîneurs qu’il avait lorsqu’il dirigeait Pumas, avec Sergio Egea inclus.