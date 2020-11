Les blessures subies par un officier à la jambe.

La Garde civile a arrêté ce matin à je frappe huit personnes pour soi-disant agresser les agents que le 18 octobre, ils ont escorté le fans radicaux Gandiblues Ultra après avoir terminé le match de football qui a affronté Pego et CF Gandia. Les personnes maintenant arrêtées ont été identifiées comme les auteurs de «pierres, pavés et même couvercle de trou d’homme» sur les policiers. Ils ont entre 18 et 32 ​​ans. Six gardes civils ont été blessés.

Les fans radicaux de Gandia, environ 40, est arrivé à Pego le matin même du match et a mis des affiches et a crié, selon le groupe Pego Antifeixista, des cris nazis. Pendant la réunion, une centaine d’antifascistes ont encerclé le terrain. Compte tenu de la tournure que prend la situation et pour éviter une grave altercation, la Garde civile a demandé des renforts à l’unité des troubles du commandement d’Alicante, l’USECIC. Douze autres agents étaient présents, rejoignant les patrouilles de la Garde civile et de la police locale.

Les agents ont escorté les fans des ultras de Gandia hors du terrain. Ils ont déclaré avoir commencé à recevoir une pluie d’objets lancés sur des voitures de police et sur eux-mêmes. L’Association unifiée de la garde civile (AUGC) et la Comandancia elle-même ont affirmé que “des pierres, des bouteilles en verre, des pavés et même un couvercle d’égout leur avaient été jetés”. Six officiers ont été blessés. Le lendemain, la Garde civile a déjà arrêté un jeune homme de 24 ans de Pego, qui a été libéré sous l’inculpation. Il est inculpé de crimes de désordre public, d’agression contre des agents de l’autorité, de désobéissance grave et de crime de haine.

Ce matin, la Benemérita, comme ce journal l’a appris, a mené une opération dans la municipalité et a arrêté huit autres personnes, identifiés comme les auteurs présumés des attaques contre les gardes civils.

Le groupe Antiféixistes de Pego a organisé un rassemblement contre le fascisme au lendemain du match. Il a dénoncé que les supporters «nazis» venaient dans la municipalité pour provoquer et créer des tensions.