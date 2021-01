12:55 Nous nous souvenons du 16 équipes qui seront dans les boules de ce huitième de finale:

Première division: Barcelone, Club athlétique, Betis, Grenade, j’ai soulevé, Séville, Osasuna, Société réelle, Valence, Valladolid et Villarreal.

Deuxième division: Almeria, Vallecano Ray et Girona.

Deuxième division B: Navalcarnero et Alcoyano.

12h50 Dix minutes pour le tirage au sort à la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. 16 équipes attendent rivales pour se faufiler parmi les huit meilleures de la compétition. Le tout-puissant Barcelone jouera-t-il à Navalcarnero ou Alcoyano?

12h45 La grande absence du tirage au sort pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey est la Real Madrid par Zinedine Zidane. La malédiction du sélectionneur français se poursuit avec cette compétition: Il ne l’a gagné ni en tant qu’entraîneur ni en tant que joueur, malgré avoir joué jusqu’à deux finales sur le terrain. En tant qu’entraîneur, il n’a jamais pu dépasser les quarts de finale à trois reprises.

12:40 Deux gardiens étaient les principaux protagonistes des huitièmes de finale de la Copa del Rey: José Juan, d’Alcoyano, et Ramon Juan: le gardien de but de Cornellá est devenu le premier capable d’arrêter deux pénalités maximales dans un match contre Barcelone. Il y a peu plus à dire sur José Juan, qui était un vrai mur contre le Real Madrid, devenir le grand protagoniste de la semaine du football espagnol.

12:35 ¿Quand auront lieu les 16 derniers de la Copa del Rey??

Les matchs correspondant aux huitièmes de finale de la Copa del Rey se joueront en un seul match sur 26, 27 et 28 janvier. Onze équipes de première division, trois de deuxième et deux de deuxième B participeront aux huitièmes croisements de la compétition KO.

12h30 Tous les qualificatifs seront un seul match, toujours sur le terrain de l’équipe de catégorie inférieure. Dans le cas des trois confrontations entre équipes de première division, Il sera également tiré au sort dans quel stade il sera joué.

🚨 Un peu plus d’une demi-heure pour commencer le tirage !! | Quels croisements aurons-nous en huitièmes de finale de la #CopaDelRey? 📺 Suivez-le EN DIRECT sur https://t.co/tP49bAAmLX à partir de 13h00 et sur nos réseaux sociaux. 🔗 https://t.co/OvDZCEmjaO #LaCopaMola 🏆 pic.twitter.com/HsGsmL1FgQ – RFEF (@rfef) 22 janvier 2021

12:25 Avec les deux équipes de la deuxième division B, les huitièmes de finale comporteront également trois de la catégorie argent du football espagnol: Gérone, Almería et Rayo Vallecano. L’ordre du tirage au sort sera le suivant: d’abord les deux rivaux de première division de Navalcarnero et Alcoyano se rencontreront, puis les trois de Gérone, Almería et Rayo, qui seront également de la Ligue de Santander. Enfin, les six premières équipes restantes s’affronteront.

12:20 Est la coupe du roi des surprises. Le nouveau format de compétition a considérablement augmenté l’excitation d’une compétition dans laquelle Real Madrid comme lui Athlète de Madrid. Barcelone a également souffert, battant Cornellá grâce à des buts de Dembélé et Braithwaite dans l’extension.

12:15 Il Navalcarnero et le Alcoyano ils rêvent d’affronter Barcelone en huitièmes de finale. Les deux équipes de la deuxième division B ont donné la grande surprise du seizième: Navalcarnero a chargé Eibar et Alcoyano pour Real Madrid après une performance exceptionnelle du gardien José Juan. Un peu de Juanan a décidé le match nul à la 115e minute, alors que les locaux étaient avec un joueur de moins sur le terrain. Une élimination qui laisse Zinedine Zidane, entraîneur de la Real Madrid.

12 h 10 Souviens-toi que Ce vendredi à Las Rozas ne sera pas un pur nul. Premièrement, les confrontations entre les deux ensembles de Deuxième division B qui se sont qualifiés, qui seront jumelés à deux des Première division. Puis ce sera au tour des trois Deuxième division, des équipes qui affronteront également des clubs de la plus haute catégorie du football espagnol. Enfin, les six équipes restantes de Première Ils se feront face, dessinant également le champ qui accueillera la cravate.

12h00 Bonjour et bienvenue sur le live du tirage au sort des huitièmes de finale de la Copa del Rey! La Fédération espagnole de football accueille le tirage au sort des paires du tournoi à élimination directe dans la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. 16 équipes attendent rival pour rêver de se faufiler parmi les huit finalistes dans une compétition qui a déjà quitté des clubs comme Real Madrid ou Athlète de Madrid, entre autres.

Ce sont les 16 équipes qui se sont qualifiées pour les 16 dernières de la Copa del Rey. Onze d’entre eux sont de la première division: Barcelone, Club athlétique, Betis, Grenade, j’ai soulevé, Séville, Osasuna, Société réelle, Valence, Valladolid et Villarreal. Avec eux, il y aura trois de Second: Vallecano Ray, Girona et Almeria. Finalement, Navalcarnero et Alcoyano, qui a donné la cloche face au Real Madrid, sont les deux équipes classées de la deuxième division B.