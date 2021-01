Ibai Llanos a une fois de plus révolutionné les réseaux sociaux. Cette fois, il n’a pas joué parmi nous avec Kun Agüero ou Neymar, mais parce qu’il veut acheter Real Murcia, “Le vrai Murcie, le faux non.” Cela a été annoncé par le streamer lors d’un live sur sa chaîne Twitch, où il a exprimé son désir et son enthousiasme de reprendre le club murcien qui joue actuellement dans la deuxième division B.

«Les gars, je pense que je vais acheter le Real Murcie. Le vrai, le faux non (en référence au Racing Murcia). Oui c’est possible, hein? Dans un futur. Parce que vous savez que ceux de «La Media Inglesa» veulent aussi acheter une équipe. S’ils sont vraiment sérieux, nous pourrions acheter Murcie. C’est une chose … Voyons, les gars, je vais vous dire les idées que j’ai en tête. Ne pensez pas que je vais l’acheter demain, mais j’aimerais qu’une humble équipe respecte le bouclier », a déclaré le Bilbao qui a récemment été nommé meilleur streamer de 2020.

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et les followers, excités par la nouvelle, ont pris le gant et ont encouragé le streamer à concrétiser cette idée et à effectuer l’achat. À tel point qu’ils ont créé le hashtag #IbaiCompraelMurcie via Twitter, et le club lui-même a fait écho à la bombe révélée par le streamer de 25 ans de Bilbao: «Bien sûr! Nous vous avons toujours dit que vous deveniez actionnaire. Si sérieusement que nous avons les chiffres clairs et à temps pour pouvoir nous rencontrer maintenant ».

Mais @IbaiLlanos! … Achetez le #RealMurcia 🤭🤑 Clair! Nous vous avons toujours dit de devenir actionnaire 😍… si sérieusement que nous avons des chiffres clairs et à temps pour pouvoir rester maintenant 😜 Merci ♥ ️ et en respectant le # Shield, oui, c’est la clause n ° 1 pic.twitter.com/HRd2EGuyrB – Real Murcia CF. SAD (@realmurciacfsad) 15 janvier 2021

Aimeriez-vous avoir un président en peignoir? Ce ne serait pas mal de s’asseoir dans la boîte avec autre chose qu’un costume. #IbaiCompraElMurcia pic.twitter.com/xiKpRdZC5e – Fan Real Murcia (@FanRealMurcia) 15 janvier 2021

Ibai C’est un grand fan de football, il a toujours montré sa passion pour ce sport et maintenant il veut aller plus loin et posséder une équipe. Le monde des eSports est de plus en plus lié au football. D’autres créateurs de contenu comme les médias anglais veulent également reprendre un club, c’est pourquoi le Basque a décidé de franchir le pas. De plus, DUX, l’un des grands clubs eSports espagnols, propriété entre autres de Thibaut Courtois et Borja Iglesias, a racheté l’Internacional de Madrid.

Pouvez-vous imaginer cette image dans quelques années? @IbaiLlanos @aguerosergiokun @realmurcia_news #IbaiCompraElMurcia pic.twitter.com/vriQO0t8sg – Antonio López (@AntonioLosan) 15 janvier 2021

Acho, @IbaiLlanos, imaginez, vous y êtes acclamé par 20 000 personnes chaque week-end. Entendez-vous Le stade devient fou: “Ibaaai, Ibaaai, Ibaaai” #IbaiCompraElMurcia pic.twitter.com/cQURS9dqyA – Guillermo Pérez (@GuillePerezVi) 15 janvier 2021

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’une personne célèbre montre son intérêt à acheter le Real Murcie. Il faut rappeler qu’en 2018 les trois comédiens de la célèbre émission La Vida Moderna, David Broncano, Ignatius Farray et Quequé, ont acheté 1 500 actions du club murcien, «le vrai» comme le dit Ibai. En fait, d’après le compte rendu officiel du programme, ils ont réagi aux nouvelles. Maintenant, c’est le streamer de Bilbao qui a envisagé de mener l’opération, et de Murcie ils le verraient de bons yeux.