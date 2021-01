Une image d’Ibai Llanos. Archiver

1er fevrier 2020 G2 Esports, l’une des meilleures équipes eSports au monde, a signé Ibai Llanos en tant que représentant du club. Dans la même action, rejoint G2 avec Ander, Reven et BarbeQ, créateurs de contenu et amis d’Ibai qui ont partagé une maison l’année dernière. Pendant ce temps, la popularité des quatre a atteint un tel point qu’ils ont osé faire un spectacle spécial en direct le soir du réveillon du Nouvel An, rassemblant 552 345 spectateurs au moment du carillon. Le contrat qu’ils ont signé avec G2 avait une durée de 12 mois, et maintenant, avec un peu plus de quinze jours restants, Ibai a annoncé que lui et ses amis allaient se lancer dans une nouvelle aventure.

Après avoir vécu une année incroyable dans la maison de @ g2esports, le moment est venu de nous séparer. Ce fut la meilleure année de ma vie au niveau professionnel et je serai éternellement reconnaissant de l’opportunité qu’ils nous ont donnée. – Ibai (@IbaiLlanos) 13 janvier 2021

En novembre, Ibai a annoncé sur son Twitter que lui et ses collègues ils allaient déménager dans une maison plus grande. À ce moment-là, il avait déjà annoncé qu’ils intégreraient trois nouveaux membres à l’équipe, mais ce que personne ne pouvait imaginer, c’était que ce serait sans faire partie de G2.

Ces deux derniers mois de 2020 sont les derniers mois où nous serons dans cette maison En janvier 2021, nous allons dans une plus grande maison ici à Barcelone Et vous vous demanderez pourquoi dans une plus grande maison Parce que trois signatures arrivent au projet Cela est épicé – Ibai (@IbaiLlanos) 6 novembre 2020

Quitter la «tutelle» de G2 n’est pas n’importe quoi. L’équipe, propriété de l’espagnol Carlos Rodríguez, mieux connu sous le nom de “ Ocelote ”, a financé toutes les dépenses de la maison G2 à Sant Cugat, ainsi que le salaire principal d’Ibai, Ander, Reven et BarbeQ. Dans l’annonce qu’Ibai a faite hier sur son Twitch en direct et que l’on peut déjà retrouver sur sa chaîne YouTube, il a été très reconnaissant à la fois à G2 et à Ocelote, et a avoué qu’on leur avait proposé de renouveler le contrat.

“Nous ne faisons plus partie d’aucune institution”

Ibai a également annoncé que les sponsors de son nouveau projet seront espagnols, étant “des marques très mythiques d’Espagne” selon le streamer. De cette manière, Ibai continue de montrer son sens des responsabilités envers le pays. Malgré avoir consacré une grande partie de la vidéo pour remercier G2 pour son soutien, Ibai a tenu à souligner les points positifs du choix de quitter l’équipe, comme une plus grande liberté de création ou la possibilité de gérer les ressources car ils veulent pouvoir faire de grandes productions de façon régulière. . Le 25, les signatures et les premiers sponsors seront rendus publics, de sorte que très prochainement la marque du média Ibai Llanos sera annoncée.