Marc Gasol, pour ses débuts avec l’EP des Los Angeles Lakers

Têtes et queues de la pièce pour les débutants espagnols Serge Ibaka et Marc Gasol avec leurs équipes respectives des Los Angeles Clippers et des Los Angeles Lakers, dans le match qu’ils ont tous deux disputé mardi soir le jour de l’ouverture de la nouvelle saison NBA 2020-21.

Tandis que Ibaka a brillé d’une manière particulière à la fois en attaque et en défense et a aidé les Clippers à une victoire sur la route 109-116, Gasol a fait un vrai cauchemar avec les rencontres qui ont ruiné les débuts tant désirés avec les champions en titre de la ligue, ce qui lui a coûté plus de 10 millions de dollars par saison, sur son contrat de deux ans.

Les deux joueurs, coéquipiers la saison dernière dans les Raptors de Toronto, ont commencé la nouvelle campagne comme grandes signatures des équipes Angelenos.

Ibaka a confirmé qu’il était appelé à être un joueur décisif au sein des cinq premiers des Clippers avec le nouvel entraîneur Tyronn Lue, en contribuant 15 points, dont huit au premier quart, et en étant le troisième meilleur buteur de l’équipe, seulement dépassé par le étoiles, les attaquants Paul George et Kawhi Leonard. L’acteur international espagnol joué 21 minutes dans lequel il a marqué 5 des 7 buts sur le terrain, dont 2 des 3 tentatives de 3 points, et a touché 3 des 5 des lignes de personnel. En plus d’avoir attrapé six rebonds, dont quatre défenseurs, il a bloqué, perdu un ballon et commis trois fautes personnelles.

Gasol a à peine joué 12 minutes dans lequel il n’a pas tiré au panier, il a capturé un rebond, a donné une passe, a perdu un ballon et a commis cinq fautes personnelles. L’entraîneur des Lakers, Fran Vogel, qui est un grand défenseur du jeu de Gasol, a reconnu qu’il aurait dû lui donner plus de balle dans la peinture comme ils l’avaient fait lors de la pré-saison lorsqu’ils sont restés invaincus avec une fiche de 4-0.

“Je regrette de ne pas t’avoir donné plus de minutes, mais en même temps, il s’agit pour lui d’une nouvelle équipe, d’une nouvelle année et tout le monde dans l’équipe doit s’habituer au nouveau système », a déclaré Vogel, évaluant les performances de Gasol.