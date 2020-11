La signature de Serge Ibaka pour Clippers de Los Angeles C’était la bombe de la deuxième nuit du marché trépidant des transferts NBA. Le centre congolais avec un passeport espagnol signera pour le voisin des Lakers un contrat avec deux saisons et 19 millions de dollarss, avec la possibilité pour le joueur d’être libre à la fin du premier. Ibaka retrouvera les Clippers avec son ancien partenaire Kawhi Leonard avec qui il a remporté la bague des rangs des Toronto Raptors.

C’était un secret de polichinelle que l’avenir de Serge Ibaka en NBA résidait dans une franchise candidate pour le ring. Il avait plein de prétendants et il ne restait plus qu’à savoir quelle équipe serait choisie. Définitivement résolu. Le pivot hispano-congolais jIl jouera aux Los Angeles Clippers pour les deux prochaines saisons, le second avec option joueur, c’est-à-dire que l’option de renouvellement ne sera exécutée que si le joueur le souhaite.

Ibaka facturera 19 millions de dollars pour ses deux saisons aux Los Angeles Clippers, où il croise une nouvelle fois la superstar Kawhi Leonard, avec qui il entretient une grande amitié et avec qui il a conquis la toute première bague aux Raptors de Toronto en 2019, il y a à peine deux saisons.

Le braquage NBA du siècle

Avoir Serge Ibaka comme joueur autonome a fait de lui l’un des joueurs les plus recherchés du marché… et gratuitement. Le pivot a atteint la maturité de sa carrière après en NBA Et il vient de connaître une saison spectaculaire où il est devenu plus qu’un simple spécialiste de la défense et un formidable intimidateur: a en moyenne 15,4 points par match (le plus grand nombre de sa carrière), 8,2 rebonds et 38,5% en triplets.

De plus, Ibaka vient aux Clippers après avoir clairement indiqué tout au long de ces deux dernières saisons dans les Raptors qu’il était un joueur capable de performer au meilleur niveau en séries éliminatoires, quelque chose très recherché en NBA, car c’est là que les grandes franchises jouent le ring.

Avec ses numéros, son expérience et le bonus supplémentaire d’être un agent libre, Serge Ibaka était suivi par les meilleures équipes de la NBA. Outre les Raptors de Toronto, qui lui ont fait une offre de renouvellement désespérée, il était sur le radar des Lakers et, surtout, des Nets. Aux premières heures de l’agence libre, les retrouvailles d’Ibaka avec Kevin Durant à Brooklyn ont été tenues pour acquises après que son frère eut donné le scoop en disant sur Twitter que son destin était d’être les Nets.

La bombe des Clippers

À la fin Serge Ibaka rencontrera à nouveau Leonard aux Clippers, qui cette année devient un candidat ferme pour le ring après l’énorme déception de la saison dernière. Premiers dans la ligue régulière, où bien qu’étant deuxième de la Conférence Ouest après les Lakers, ils n’ont montré aucune solidité. Et puis dans les séries éliminatoires, battre les Mavericks avec des problèmes plus que souhaitables au premier tour dans le champ intérieur et chute tonitruante en demi-finale de conférence après être revenu 3-1 contre les Nuggets.

De plus, les Clippers n’avaient pas bien fait dans les premières heures du marché des transferts de la NBA, car ils avaient perdu deux des éléments les plus importants de leur jeu intérieur: Montrez Harrell et JaMychal Green. Pour couronner le tout, ils sont tous les deux allés voir leurs plus grands rivaux de conférence, les Lakers et les Nuggets.

C’est pourquoi la signature de Ibaka était devenu stratégique pour la franchise de Los Angeles, qui menaçait de ne pas réussir dans le match. Maintenant, tout change car ils ont signé un meilleur joueur que l’un ou l’autre des deux qui sont partis. En fait, aux États-Unis, il y a déjà des voix qui soulignent cette signature comme le vol du projet, en raison de la qualité du joueur, du besoin que son équipe couvre et de l’argent qu’il sera payé, qui n’atteindra pas 10 millions par an.