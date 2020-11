Iberdrola a célébré cet après-midi, lors d’un événement retransmis en direct en streaming, la cérémonie de remise du I édition des Iberdrola SuperA Awards, qui ont reconnu six initiatives de la société civile pour leur contribution à la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes par la pratique du sport.

Les projets gagnants en ses six catégories, sélectionné parmi un total de 400 candidatures soumises, ont été, en premier lieu, le Fondation MAAVI Football Club de Roquetas de Mar (Almería). Reconnu par le prix Iberdrola SuperA Social pour son travail d’éradication des inégalités dans une zone à très hauts niveaux d’immigration.

Le projet de promotion de l’égalité des sexes. Décerné dans la catégorie Iberdrola SuperA Base. L’initiative, promue par l’Association des fédérations sportives de Castilla y León, en collaboration avec la direction des services sociaux et le ministère de la Culture et du Tourisme de la Junta de Castilla y León, encourage le sport des filles entre 11 et 16 ans et fournit atteindre plus de 3 000 écoliers.

L’initiative Femmes, Vie et Sports a gagné dans la catégorie Compétition Iberdrola SuperA. Ce club de hockey féminin de Saragosse, fondé et composé de mères d’enfants joueuses, qui ont déjà eu deux équipes dans des compétitions nationales.

Pour sa part, et dans la catégorie Iberdrola SuperA Inclusión, le gagnant a été Beaucoup à faire. Association d’haltérophilie qui rapproche le sport des personnes qui ont subi des blessures à la moelle osseuse. Le projet sera développé en l’hôpital national des paraplégiques (HNP) de Tolède, adapter des salles avec des équipements sportifs pour améliorer la situation physique des femmes souffrant de cette blessure et d’autres handicaps moteurs.

FUTFEM.COM a obtenu le prix Iberdrola SuperA Difusión. Il s’agit d’un portail Internet hispanophone pionnier pour la diffusion du football féminin. Alors que l’Iberdrola SuperA + est tombé dans le projet Ensemble nous gagnerons. Plateforme en ligne créée par les joueurs de First Iberdrola pour lever des fonds en la lutte contre COVID-19.

Dans l’acte de livraison, Ignacio Galán a expliqué que «Nous avons passé de nombreuses années à mettre toute notre énergie pour atteindre la pleine égalité hommes-femmes, au sein de notre entreprise, mais aussi dans la société. Et aujourd’hui, nous faisons un autre pas. Nous, qui connaissons beaucoup les réseaux électriques, voulons construire un autre réseau, invisible mais tout aussi solide, pour fédérer tous ceux qui apportent une contribution différentielle pour avancer vers la pleine égalité dans un domaine aussi impactant que le sport ».

Également, le président d’Iberdrola a souligné que “l’égalité n’est pas seulement un droit fondamental, mais aussi l’un des fondements essentiels pour construire un monde plus prospère pour tous”. Dans ses paroles aux gagnants, il leur a rappelé qu’avec la mise en œuvre du SuperA nous avons décidé de contribuer à vos rêves «Pour qu’en plus d’atteindre l’objectif qui vous a amené à les créer, vous seriez aussi un exemple pour tant d’autres rêveurs et rêveurs».

Est La sélection a été faite par un jury d’honneur composé de huit femmes et cinq hommes, toutes des personnalités renommées dans le domaine du sport: Amanda Sampedro, Carolina Marín, Conchita Martinez, Javier Fernández, Jesús Carballo, Manu Carreño, Marta Arce, Paloma del Río, Sandra Sánchez, Silvia Navarro, Talant Dujshebaev, Teresa Perales et Vicente del Bosque.

Les prix ont été remis par le président d’Iberdrola, Ignacio Galán, qui a été accompagné de Irene Lozano, présidente du Conseil supérieur des sports; Alejandro Blanco, président du Comité olympique espagnol; Miguel Carballeda, président du Comité paralympique espagnol; Marta Arce, médaillée paralympique Yudo; Amanda Sampedro, footballeuse, et Carolina Marín, médaillée olympique de badminton. Dans l’épreuve, dirigée par Paloma del Río, les athlètes Sandra Sánchez et Silvia Navarro, ainsi que Vicente del Bosque; tous membres du jury d’honneur.

Les Prix ​​Iberdrola SuperA, doté d’une dotation totale de 300.000 euros (50.000 euros par catégorie), sont alignés sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) du Programme des Nations Unies à l’horizon 2030 pour 2030, en particulier avec le 5 (Égalité des sexes et autonomisation des femmes) et objectif 3 (Santé et bien-être).

Iberdrola, pionnier dans la promotion du sport pratiqué par les femmes

La promotion du sport pratiqué par les femmes est devenue un levier clé pour Iberdrola et la promotion d’une réelle égalité entre les hommes et les femmes, l’une de ses valeurs essentielles. Iberdrola est devenue en 2016 la première entreprise à s’engager fermement et globalement en faveur de l’égalité et de l’autonomisation des femmes par le sport.

Actuellement, l’entreprise prend en charge 16 fédérations: gymnastique, triathlon, rugby, canoë, badminton, soccer, handball, volleyball, hockey, tennis de table, athlétisme, karaté, boxe, surf, sports de glace et escrime. Il nomme également 22 ligues, toutes de haut niveau, et 35 autres compétitions.

Dans le même temps, la contribution des ressources, des installations, des services médicaux et des arbitres ainsi que la promotion et le parrainage des initiatives par Iberdrola n’ont pas seulement contribué à accroître 32% du nombre de fédérés dans les disciplines susmentionnées -jusqu’à plus de 300000-Il permet plutôt aux athlètes d’élite espagnols qui ont développé leur carrière sportive dans d’autres pays de revenir concourir en Espagne, contribuant ainsi à augmenter le niveau et la visibilité des compétitions nationales.