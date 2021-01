Le milieu de terrain d’Ibiza, Javi Pérez. .

Ibiza et Cordoue, tous deux de la deuxième division B, fourni un bang retentissant dans le Copa del Rey, en éliminant le Celta et Getafe, respectivement, lors de la trente-deuxième finale qu’ont fait Séville, Villarreal et Valladolid, qui ont exercé leur statut de favoris.

Ibiza a rougi l’équipe de Vigo (5-2). L’équipe de Cordoue a accentué la crise de Getafe (1-0) et Alcorcón s’est qualifié aux dépens de Saragosse, dans le duel entre deux équipes de Second.

L’enthousiasme des faibles a prévalu dans le Nuevo Arcángel et le Municipal de Can Misses, où Córdoba et Ibiza ont vécu un après-midi historique.

L’UD Ibiza, de Segunda B, brisé les attentes de Celta (5-2), dans un match contrôlé par les Ibizans, sauf dans la dernière ligne droite, lorsque l’équipe de Vigo a réagi avec l’entrée sur le terrain de Santi Mina, Denis Suárez et Brais Méndez.

Le Celta, comme le craignait leur entraîneur, l’Argentin Eduardo Coudet, a mis de nombreuses minutes à s’adapter au gazon synthétique de Can Misses, circonstance dont l’équipe des Baléares a profité pour remettre le match nul sur les rails avec trois buts en 28 minutes.

Les deux premiers étaient de Sergio Castel; le troisième, par Javi Pérez. Tout cela, devant un Celta totalement débordé, sans idées ni conviction pour arrêter l’attaque locale dévastatrice.

Molina, sur penalty, visait le Celta, qui a comblé l’écart avec des buts de Santi Mina et de l’écossais Jordan Holsgrove. Plus tard, Ángel Rodado a bouclé la victoire d’Ibiza et laissé les Galiciens en évidence.

Córdoba, également de Second B, a réussi à éliminer Getafe dans un match où l’équipe andalouse a profité de son ordre contre un adversaire incapable de réagir à un but précoce de Willy Ledesma qui a renversé les hommes de José Bordalás, qui prolongent leur état de crise dans ce tournoi.

L’équipe madrilène est sortie du tournoi tandis que Cordoue a prolongé son aventure de coupe.

Séville a passé le deuxième tour après avoir battu Linares Deportivo sans revers (0-2) dans un match qui s’est résolu dans des moments psychologiques, avec un but en fin de première mi-temps sur un coup franc magistralement lancé par Óscar Rodríguez et un autre en début de deuxième période marqué par Fran Lara dans le but contre son camp.

Villarreal continue également en tête de la Coupe: Zamora (1-4) de Segunda B, s’est levé dans quelques instants mais a dû se rendre au bon travail des jeunes de l’équipe de Castellón.

Unai Emery, entraîneur de Villarreal, avait Etienne Capoue, un nouveau venu anglais de Watford, qui a accusé son manque de couplage et est à peine entré en jeu dans un match dans lequel les jaunes Yeremi, Baena et Chukwueze se sont démarqués et dans lequel le rojiblanco Ramos a signé le but du jour avec un tir puissant.

Le colombien Carlos Bacca a ouvert le compte auquel Yeremi, Fer Niño et Raba ont rejoint. Ramos, au bord de la mi-temps, a marqué le seul but local, qui a provisoirement mis les Zamoranos à égalité.

Marbella a fait souffrir Valladolid (2-3), qui avait besoin de plus de temps pour passer aux seizièmes. L’équipe de Jose Manuel Aira a poussé le match à la limite dans le temps supplémentaire. Un but du Panaméen Irving Jahir Gudino López a prolongé le duel à la demi-heure supplémentaire. C’est le match nul à deux buts qui a neutralisé l’avantage de Valladolid pour la deuxième fois, qui a pris la tête d’abord avec un but de Kuki Zalazar, auquel Esteban Granero a répondu avec un penalty et plus tard avec celui d’Oscar Plano.

Dans le temps supplémentaire, Oscar Plano est apparu à nouveau pour soulager Valladolid et sceller sa passe.

Alcorcón a été le vainqueur du duel entre «deuxième». Il est retourné à Saragosse (2-1), qui a profité tôt, à quatre minutes, avec les deux Oliveira. Ernesto Gómez à égalité vers l’entracte et à une minute de la fin, José León a récompensé les Madrilènes et stoppé l’amélioration aragonaise montrée avec l’arrivée sur le banc de Juan Ignacio Martínez.