Gareth Bale revient d’où il est venu après un séjour très réussi de sept ans dans la capitale espagnole. L’ailier gallois est sur le point de signer à nouveau pour Tottenham avec un prêt d’une saison, se retrouvant ainsi dans le club même qu’il a quitté pour le Real Madrid il y a sept ans, dans ce qui était alors un transfert record du monde.

2 Liés

Deux titres de la Liga, un Copa del Rey et quatre ligues des champions plus tard, Bale reviendra dans un Tottenham très différent; un tout nouveau stade, de nouveaux coéquipiers, un nouveau manager de haut niveau et apporte avec lui des genoux et des ischio-jambiers de 31 ans.

Pourtant, malgré les petits soucis, les fans des Spurs seront sans aucun doute ravis d’accueillir à nouveau l’un des talents individuels les plus excitants et électrisants à avoir porté le maillot au cours des deux dernières décennies.

Le pari fonctionnera-t-il? Certains vous gagnez, certains vous perdez.

Après cinq ans d’absence avec les Red Bulls de Barcelone et de New York, Henry a fait un retour émotionnel dans son bien-aimé Arsenal pour une dernière aventure en janvier 2012, signant un contrat de prêt d’urgence de deux mois en tant que couverture (massivement surqualifiée).

Le plus grand buteur des Gunners est revenu en 2012, nommé sur le banc contre Leeds United en FA Cup. Il a été jeté pour son « deuxième début » avec le score de 0-0 en 68 minutes. Et dans les 10 minutes, il a tourné le chemin d’Arsenal en récoltant une passe et en caressant le ballon dans le coin inférieur.

J’ai réussi à ajouter deux buts supplémentaires à son record en l’espace de seulement sept apparitions, dont un autre vainqueur du match.

Verdict: Hit

Arraché à l’académie de Manchester United pour quelques centimes par la Juventus en 2012, United a ensuite été contraint de payer une énorme majoration de 89 millions de livres sterling pour acquérir les services de l’international français à son retour à Old Trafford quatre ans plus tard.

Le deuxième passage de Pogba à United n’a pas été que du soleil et des arcs-en-ciel, mais il ne fait aucun doute que lorsqu’il est sur la chanson, il est parmi les meilleurs au monde.

Verdict: Hit

Un jeune Pique était au bord de la première équipe de Manchester United pendant plusieurs années, mais s’est finalement retrouvé limité à une poignée d’apparitions seniors au moment où son club d’enfance, Barcelone, a giflé une offre sur la table en 2008.

Le diplômé de La Masia est retourné au Camp Nou pour une somme modique et seulement 5 millions de livres sterling, et a été plongé au cœur de la défense aux côtés de Carles Puyol et est rapidement devenu l’un des footballeurs les plus décorés de Barcelone et d’Espagne.

Verdict: Hit

Un autre prodige de La Masia qui a succombé à son ADN de Barcelone, Fabregas a débuté au Barça, a rejoint Arsenal en 2003 et est retourné dans l’autre sens en 2011 après avoir été attiré dans son domicile catalan – mettant heureusement fin à l’un des plus fastidieux. et des sagas de transfert alambiquées dans la mémoire vivante.

Contrairement à Pique, cependant, Fabregas ne semblait pas tout à fait convenir au Barça et était souvent déployé hors de position pour accueillir les autres. Il a toujours joué son rôle dans un triomphe pour le titre de la Liga mais est retourné en Premier League avec Chelsea trois ans seulement après son grand Blaugrana réunion.

Verdict: Mlle

Didier Drogba

On oublie souvent que Drogba a effectué deux séjours à Chelsea, bien que l’attaquant ivoirien ne soit revenu qu’une seule saison en 2014-15 après quelques années d’absence avec Shanghai Shenhua et Galatasaray.

Le premier sort de Drogba entre 2004 et 2012 était chargé de trophées, et il a été ramené par l’homme qui l’avait signé le premier pour les Bleus, Jose Mourinho. La campagne s’est terminée avec les Blues remportant le titre de Premier League – le quatrième de Drogba avec le club, cinq ans après son dernier. Il n’a marqué que quatre buts en Premier League, mais il était un talisman.

Verdict: Hit

À la fin d’une campagne tumultueuse 2016-17, Costa s’est retrouvé excédentaire par rapport aux exigences de Chelsea après avoir été informé par le manager Antonio Conte par SMS qu’il ne serait pas le bienvenu la saison suivante.

Ce qui a suivi, ce sont des mois d’impasse, de querelles et de postures de la part des deux parties, qui ont finalement abouti à l’accord de Costa pour un retour dans l’ancien club Atletico Madrid en janvier 2018.

L’attaquant a été accueilli à bras ouverts par Atleti, mais il est juste de dire qu’il est jusqu’à présent un peu en deçà des hauteurs palpitantes auxquelles il s’est battu lors de son premier passage avec le club, marquant seulement 10 buts en Liga en trois saisons.

Verdict: Mlle

Après avoir fait irruption sur la scène avec Everton en tant que sensation chez les adolescentes, il a fallu 13 ans aux Toffees pour ramener Rooney à bord.

Après avoir remporté cinq titres de Premier League et une Ligue des champions avec Manchester United (en plus d’être devenu leur meilleur buteur de tous les temps), le prodige est retourné dans son club d’enfance à l’été 2017 en tant que vétéran grisonnant de 31 ans.

Plutôt que de s’installer pour un dernier jour de paie confortable, Rooney a fait sa part en marquant 11 buts en 40 apparitions – y compris un belter de 59 verges de l’intérieur de sa propre moitié contre West Ham – avant de se diriger vers DC United en MLS.

Verdict: Hit

Sol Campbell

Bien que vous soyez sans aucun doute familier avec la controverse entourant la première arrivée de Campbell à Arsenal en provenance de Tottenham Hotspur en 2001, il vous a peut-être échappé que le membre de la Invincibles est revenu pour un deuxième sort sous Arsène Wenger.

Après avoir marché dans le comté de Notts en 2009, Campbell a été invité de nouveau à s’entraîner avec les Gunners pendant qu’il évaluait ses options. Cependant, Wenger a été tellement impressionné par le conditionnement du joueur de 35 ans qu’un accord à court terme a été proposé de janvier 2010 à la fin de la saison.

Défiant ses années d’avancement, Campbell a continué à faire 14 autres apparitions pour le club.

Verdict: Hit

Lorsque 45 000 fans se sont rendus pour assister à votre retour, il est juste de dire que vous occupez probablement une place spéciale dans leur cœur collectif.

C’est exactement ainsi que le deuxième dévoilement d’El Nino à l’Atletico Madrid a été annoncé en 2015, lorsque des foules de supporters se sont entassées dans le Vicente Calderon pour accueillir leur fils prodigue à la maison.

Torres a signé pour Atleti en prêt en janvier 2015 de l’AC Milan où, de manière déroutante, il avait également été prêté par Chelsea, et a commencé à marquer un léger nombre de buts (y compris son 100e pour le club) au cours des 18 prochains. mois, bien qu’il ait principalement servi de renfort à ses plus jeunes partenaires de grève. Il a ensuite signé un contrat de deux ans avec Atleti avant de partir dans le coucher du soleil japonais.

Verdict: Mlle (pas que les fans d’Atleti s’en soucient!)

C’est peut-être un peu plus que circonstanciel, mais Ibrahimovic est techniquement revenu dans son ancien club lorsqu’il a re-signé avec Manchester United à l’été 2017.

United a libéré l’attaquant suédois à la fin de la campagne 2016-17 après avoir subi une grave blessure aux ligaments du genou en avril qui l’a contraint à manquer le reste de la saison, y compris la finale de la Ligue Europa.

Cependant, après la poursuite des pourparlers entre les deux camps, Ibrahimovic s’est vu proposer un nouveau contrat d’un an pour la saison 2017-18 qui a été officialisé en août. Le vétéran est revenu de sa blessure plusieurs mois avant le calendrier, mais n’a marqué qu’une fois de plus pour United – lors de la Coupe EFL contre Bristol City – avant de s’envoler pour LA Galaxy.

Verdict: Mlle

Mais Zlatan ne s’est pas arrêté là …

Il a signé pour la première fois à l’AC Milan à l’été 2010, retournant en Serie A prêté par Barcelone après ce qui ne peut être décrit que comme un temps productif (il a marqué 16 buts en 29 matchs de Liga) mais frustrant (il s’est brouillé avec Pep Guardiola. ) au Camp Nou.

Après 14 buts en Serie A en 29 matchs, il a déménagé définitivement à Milan à la fin de la saison et l’a remboursé en remportant le Soulier d’Or de la ligue, pillant 28 buts en 32 matchs avant de diriger l’ambitieux projet du Paris Saint-Germain.

Ibra est retourné au San Siro à l’âge de 38 ans le 1er janvier 2020, après l’expiration de son contrat avec LA Galaxy. Il a marqué 10 fois en 18 matchs de championnat et a obtenu une prolongation de contrat qui le mènera à sa 40e année.

Verdict: Hit

Hummels est membre de ce qui doit sûrement être un groupe très sélect de joueurs qui ont rejoint deux de leurs anciens clubs, deux fois. Honnêtement, nous ne pouvons pas penser à un autre.

Après avoir traversé les rangs des jeunes au Bayern, l’international allemand est devenu l’un des défenseurs centraux les plus convoités au monde face à son rival Dortmund, pour ensuite signer pour le Bayern, pour ensuite revenir à Dortmund après trois saisons à l’extérieur.

Cela fait quatre transferts entre les deux mêmes clubs (et cinq si l’on compte son prêt du Bayern à Dortmund en 2008-09), le tout en l’espace d’une décennie.

Verdict: Hit (à chaque fois)

Gotze est sur le point d’égaler Hummels dans le « va-et-vient » des enjeux après avoir percé à Dortmund et scellé son grand transfert au Bayern, pour se retrouver à Dortmund quelques saisons intermédiaires plus tard. Mais cela n’a pas tout à fait fonctionné la deuxième fois à Dortmund.

Après avoir été autorisé à quitter Dortmund à l’expiration de son contrat à la fin de la saison dernière, Gotze est toujours sans club. Qui sait, peut-être que le Bayern pourrait intervenir et rectifier cela? Cela donnerait certainement à Hummels quelqu’un à qui parler lors de la prochaine réunion du groupe.

Verdict: Mlle

Les Hollandais

Ce n’est certainement pas spécifique aux vétérans internationaux néerlandais, mais la vieille garde néerlandaise semble certainement profiter d’un dernier tourbillon romantique dans ses clubs d’enfance.

Ces dernières années, nous avons vu des joueurs comme Dirk Kuyt et Robin van Persie faire des retours à Feyenoord, l’équipe chargée de cultiver les talents en plein essor des deux joueurs en tant que jeunes. Kuyt est même allé plus loin et a passé une année supplémentaire chez Quick Boys, son équipe amateur junior, avant de prendre sa retraite.

Giovanni van Bronckhurst, Mark van Bommel, Edgar Davids, Ryan Babel, Phillip Cocu, Daley Blind, John Heitinga, Pierre Van Hooijdonk, Ryan Babel Klaas-Jan Huntelaar, Ron Vlaar, Wilfred Bouma et Marc Overmars sont tous revenus dans leurs anciens côtés plus tard dans leur carrière. Et même Johan Cruyff est retourné à l’Ajax vers la fin de ses jours de jeu.

Encore plus récemment, nous avons vu Arjen Robben, 36 ans, s’inscrire pour un autre tour de service à Groningen après presque 20 ans d’absence – bien que son implication ait jusqu’à présent été entravée par des blessures.