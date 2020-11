Mis à jour le 21/11/2020 à 23:12

En 2007, “icarly“A été libéré en Nickelodeon et peu de temps après, il est devenu l’une des séries préférées des enfants et des jeunes. La sitcom créée par Dan Schneider raconte l’histoire de Carly Shay, une fille qui, avec ses deux meilleurs amis Sam Puckett et Freddie Benson créer un webshow appelé “icarly».

À cette époque, Internet ne faisait que croître avec les réseaux sociaux, et le terme influenceur il était encore en couches. Cependant, le programme a réussi à prédire avec une précision surprenante l’importance de enregistrer des vidéos en ligne et créer une audience à travers le réseau des réseaux.

Mais Carly Oui Sam ils n’étaient que les stars du spectacle. Qui a vraiment utilisé toutes ses connaissances technologiques pour lancer le la toile entrée d’air l’Internet était Freddie. Interpreté par Nathan Kress, ce personnage était le stéréotype du meilleur ami ringard du protagoniste qui était follement amoureux d’elle.

Après avoir terminé le spectacle, l’acteur a poursuivi son chemin indépendant dans le films et il est également apparu comme modèle pour certaines marques exclusives. Aujourd’hui, non seulement il a beaucoup changé, mais il est aussi l’heureux père d’une petite fille de 3 ans et le l’année prochaine sa deuxième fille naîtra.

L’INCROYABLE TRANSFORMATION DE NATHAN KRESS

Voici à quoi ressemble aujourd’hui Nathan Kress, Freddie de “iCarly” (Photo: Nickelodeon)

Croyez-le ou pas, il n’y a presque aucune trace du timide Freddie amoureux de la technologie qui a été vu il y a des années dans Nickelodeon. Certains fans se souviennent davantage de Kress pour sa participation au film “Dis-moi comment je meurs“Et dans la série”Vivant à Denver“Y”Les rebelles de Star Wars“, Mais finalement le travail qui a marqué sa carrière était”icarly».

Aujourd’hui, Nathan avoir 28 années et en plus de son travail à la télévision, il s’est également essayé dans le monde de la musique en tant que chanteur et en réalisant des films. Faire 5 ans Il a épousé l’actrice et double cascadeur Londres Elise Moore, une 15 novembre 2015 et l’année suivante, ils annonçaient la venue de leur première fille.

Rosie Carolyn Kress est né quelques jours avant Noël 2017, générant une série de commentaires positifs envers l’acteur pour sa nouvelle scène comme père. Ces dernières années, il a décidé de passer du temps de qualité avec sa famille et n’a été vu dans l’arène publique que lorsqu’il a annoncé sur le 2019 avec quoi ferais-je un podcast Brett Davern.

Voici à quoi ressemble Nathan Kress, Freddie de «iCarly» aujourd’hui (Photo: Instagram)

En octobre de cette année, Kress Oui Londres Ils ont annoncé que leur prochain bébé était en route. Dans un message de Instagram, l’acteur de “icarly»Il a mentionné qu’il était très heureux de partager cela ils attendaient un deuxième bébé après avoir fait plusieurs fausses couches.

Avec tout cela dit, Nathan a rempli son Instagram personnel avec des photos de famille de lui partageant des moments avec sa femme et sa fille. le Freddie de “icarly “ ça n’existe plus. À sa place, il y a maintenant un homme d’âge mûr et de famille, fier de pouvoir passer du temps avec sa fille et sa femme se montrant très heureux dans le réseaux sociaux.

PHOTOS INSTAGRAM DE NATHAN KRESS

