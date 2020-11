Argentine vs Paraguay Les visages sont vus (LIVE | LIVE | ONLINE) ce jeudi, dans le cadre de la troisième journée des Qualifications Qatar 2022 à La Bombonera, à Buenos Aires. Suivez la transmission et la narration de l’engagement à travers les signaux de TyC Sports, Public TV et Movistar Deportes pour téléviseurs et appareils mobiles. Consultez les horaires et les chaînes, à partir de 19h00 (heure péruvienne) et 21h00 (heure locale). Suivez les principaux incidents minute par minute sur le site Depor.com. Un choc qui ne convient pas au cœur arrive.

En Argentine, Marcos Acuña, de Séville, et Paulo Dybala, de la Juventus, ont été libérés de la liste initiale des convocations en raison d’une blessure avant le début des entraînements. De plus, le milieu offensif de Boca Juniors Eduardo Salvio, qui avait de bonnes chances d’être rappelé, a également été blessé. L’entraîneur Lionel Scaloni a appelé pour compenser les pertes d’Acuña et Dybala à Lisandro Martínez, d’Ajax.

Très probablement, Scaloni tentera de mettre le même onze de départ qui a battu la Bolivie 1-2 à La Paz la journée dernière. Ángel Di María, absent lors des deux premières dates en raison de la décision de l’entraîneur, attendra sa chance sur le banc.

Argentine vs Paraguay: horaires et chaînes:

Argentine | 11/12 | 21h00 | TyC Sports, TVParaguay publique | 11/12 | 21h00 | Tigo SportsPerú | 11/12 | 19:00 | Movistar DeportesColombia | 11/12 | 19:00 | Caracol TVEcuador | 11/12 | 19:00 | YouTube ECDFChile | 11/12 | 21h00 | ChilevisiónUruguay | 11/12 | 21h00 | VTV

Au Paraguay, le DT Eduardo Berizzo, le gardien Antony Silva et l’attaquant Ángel Romero se sont montrés optimistes à l’approche du match contre l’Albiceleste, bien qu’ils aient également fait quelques pertes.

«Nous n’ignorons pas la qualité de notre adversaire, mais nous savons aussi que nous sommes une équipe très dynamique, très agressive, avec un excellent aller-retour. Vous devez donner au jeu la vitesse à laquelle nous aimons jouer, faire des possessions longues et profondes », a déclaré Berizzo lors d’une conférence de presse.

Les Guarani ont également subi des blessures en raison de blessures, comme celles du gardien de but Roberto Fernández, du milieu de terrain argentin et nationalisé Andrés Cubas et de l’arrière gauche Blas Riveros, qui a débuté lors des deux premiers matchs.

Ainsi ils arrivent:

Argentine a débuté avec une victoire 1-0 contre l’Équateur avec un penalty de Lionel Messi puis a battu la Bolivie à La Paz par 1-2 avec des buts de Lautaro Martínez et Joaquín Correa.

Alors que le Paraguay a fait match nul avec le Pérou 2-2 avec un doublé d’Ángel Romero, puis a battu le Venezuela 0-1 avec un but de Gastón Giménez.

Argentine vs Paraguay: alignements probables:

Argentine: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ezequiel Palacios, Lionel Messi, Lautaro Martínez et Lucas Ocampos.

Paraguay: Antony Silva, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia, Richard Sánchez, Mathias Villasanti, Gastón Giménez, Ángel Romero, Miguel Almirón et Darío Lezcano.

