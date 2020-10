Mis à jour le 30/10/2020 à 22:54

Boca Juniors contre Lanús Ils sont mesurés en LIVE LIVE ONLINE TV ce samedi 31 octobre, dans le cadre de la première journée de la Coupe de la Ligue Professionnelle dans un match qui se déroulera au stade Ciudad de Lanús ‘La Fortaleza’. Le match est prévu à 19h15 (heure péruvienne et deux autres en Argentine) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux de TNT Sports. Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes.

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c’était le 31 octobre 2019 dans un match qui s’est terminé 2 à 1 en faveur du grenat.

Les ‘Xeneize’ reprendront leur activité après s’être qualifiés pour la prochaine instance de la Copa Libertadores de América après leur victoire 3-0 contre l’équipe de Caracas.

Boca vs Lanús: horaires des matchs

Argentine: 21 h 15 Bolivie: 20 h 15 Brésil: 21 h 15 Chili: 21 h 15 Colombie: 19 h 15 Équateur: 19 h 15 Mexique: 18 h 15 Paraguay: 21 h 15 Pérou: 19 h 15 Uruguay: 21 h 15

Alors que Lanús, pour sa part, arrive après avoir obtenu une importante victoire en Coupe d’Amérique du Sud dans un affrontement dans lequel il a battu l’équipe de Sao Paulo par 3 à 2 en sa faveur.

L’entraîneur, Miguel Ángel Russo, mettra son alignement idéal sur le terrain et le Colombien Jorman Campuzano reviendra dans l’équipe après avoir été remplacé lors du dernier match par Nicolás Capaldo pour éviter un éventuel avertissement qui l’aurait empêché de jouer en huitièmes de finale de la Coupe. Libérateurs. Même s’il ne pourra pas compter sur Esteban Andrada.

«C’est une précaution pour l’équipe nationale et parce que le deuxième tour des Libertadores arrive. Soudain, peut-être lundi ou mardi, il s’entraîne. Ce sont des choses que nous allons gérer au jour le jour. C’est pourquoi nous ne sommes pas sévères en disant le nombre de jours de récupération », a expliqué le DT.

Le format du tournoi

Dans la Coupe de la Ligue de football professionnel, il y aura 24 équipes réparties en six zones. Les graines sont Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Racing Club, Independiente et Vélez Sarsfield.

Les deux meilleurs de chaque groupe passeront à la phase des champions de la Coupe 2020, divisée en deux zones. Les vainqueurs de ces deux groupes se retrouveront en finale pour définir le champion, qui se qualifiera pour la Copa Libertadores 2021.

Les douze équipes qui terminent troisième et quatrième de la phase initiale joueront la Phase de Complémentation, divisée en deux zones, et les vainqueurs s’affronteront pour définir l’équipe qui jouera contre le perdant de la finale de la Coupe de la Ligue Professionnelle pour définir lequel des Les deux se qualifient pour la Coupe d’Amérique du Sud en 2022.

Aucune équipe ne sera reléguée lors de ce tournoi, sur décision de la Fédération argentine de football.

Boca Juniors, actuel champion, partage le groupe 4 avec Lanús, Talleres de Córdoba et Newell’s Old Boys de Rosario.

Boca vs Lanús: stade où il se jouera

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE