En paix, Equateur contre. Bolivie face (LIVE | LIVE | ONLINE) dans un match valable pour la date 3 du Qualification Qatar 2022, ce jeudi 12 novembre à partir de 15h00 (heure péruvienne) au stade Hernando Siles. Suivez la transmission de Movistar Deportes (Pérou), ECDF YouTube et El Canal del Fútbol (Équateur) et TV Pública Argentina (Bolivie et Argentine). De même, vous pouvez suivre tous les incidents du match sur le site Depor.com. Un grand match se déroule entre les équatoriens et les boliviens.

L’équipe dirigée par César Farías recevra l’équipe de Gustavo Alfaro sur 3600 mètres à La Paz. Pour l’équipe du Nord, ce détail ne doit pas devenir une complication, puisqu’ils savent jouer en altitude du fait de leur emplacement à Quito.

Ces équipes atteindront la deuxième journée double dans des situations différentes. Les Tricolores sont tombés 1-0 à leurs débuts contre l’Argentine à Buenos Aires et ont récupéré contre l’Uruguay, qu’ils ont battu 4-2 dans leur nouveau fief, le stade Rodrigo Paz à Quito.

Alors que Green a eu un départ difficile contre les équipes favorites pour s’assurer un billet pour la Coupe du monde. Pour cette raison, l’équipe des Highlands a subi une victoire 5-0 contre le Brésil à Sao Paulo et a perdu 2-1 à La Paz contre l’Argentine.

Où voir la Bolivie vs. Équateur des éliminatoires Qatar 2022?

Movistar Deportes est le signal qui a permis au Pérou de regarder le match de qualification que présentera la Bolivie, qui n’a pu avoir tous ses convocations que depuis le week-end, alors que les plans de Farías étaient de les avoir depuis mercredi dernier.

De plus, le DT a réorganisé près de la moitié de l’équipe, avec des joueurs de Bolívar et Wilstermann, qui ne figuraient pas sur la liste les deux premières dates. Un autre élément qui a changé La Verde était la version qui venait du Brésil: Farías était censé être dans les plans de Botafogo.

De son côté, Gustavo Alfaro sait que la Bolivie donnera la priorité aux joueurs habitués à la hauteur. «Cette équipe a changé 40% de sa structure en termes de joueurs. Je sais qu’il mettra une équipe avec 80% de joueurs adaptés à la hauteur », a déclaré l’entraîneur.

Le défenseur Xavier Arreaga a déclaré qu’à La Paz “ce sera un match vital pour les deux équipes” et que les Boliviens partiront à la recherche d’une victoire pour laver leur image dans le match nul.

Quelle heure est Bolivie vs. Équateur des éliminatoires Qatar 2022?

Mexique – 14h00

Pérou – 15h00

Colombie – 15h00

Équateur – 15h00

Bolivie – 16h00

Venezuela – 16h00

Argentine – 17h00

Chili – 17h00

Paraguay – 17h00

Uruguay – 17h00

Brésil – 17h00

Espagne – 21h00

Bolivie vs. Equateur: alignements possibles

Bolivie: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Adrián Jusino, Gabriel Valverde, Enrique Flores; Diego Wayar, Erwin Saavedra, Roberto Carlos Fernández, Juan Carlos Arce; Marcelo Martins et Gilbert Alvarez.

Equateur: Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñan; Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Adolfo Muñoz, Angel Mena; Michael Estrada et Enner Valencia.

Où est la Bolivie vs. Équateur des éliminatoires Qatar 2022?

