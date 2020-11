Chivas de Guadalajara contre. Monterrey Ils affrontent maintenant (EN DIRECT | DIRECT | EN LIGNE) pour la 17e date du tournoi d’ouverture de la Ligue MX Guard1anes. La transmission du jeu est en charge du signal IZZI. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision. Minute par minute et incidents du match entre Chivas et Monterrey.

Le “ Sacred Flock ” affrontera son dernier match de la phase régulière de la compétition contre le champion actuel avec six pertes, car en plus d’expulser quatre joueurs, l’attaquant José Juan Macías est blessé et l’entraîneur Víctor Manuel Vucetich est en détention en raison de sa contagion de covid19.

Chivas est huitième du classement avec 23 points, tandis que Monterrey est cinquième, vient de remporter la MX Cup et veut avancer directement.

Contre Monterrey, l’équipe de Guadalajara joue les trois points qui peuvent lui donner le droit de jouer à domicile en phase de barrages, une instance à laquelle participeront les équipes situées de la cinquième à la douzième place, dont les vainqueurs accèderont aux quarts de finale. fin de l’ouverture 2020.

Chivas c. Monterrey | Heures de match:

17h00 – Pérou, Mexique, Équateur, Colombie

18:00 heures – Venezuela, Bolivie, Etats-Unis (Miami)

19h00 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

22h00 – Royaume-Uni

23:00 heures – Espagne, Allemagne, Italie, France

Mercredi, le directeur sportif du club, Ricardo Peláez, a annoncé le départ des joueurs Dieter Villalpando, accusé d’avoir agressé sexuellement une femme; José Juan Vázquez, Alexis Peña et Eduardo López, qui ont assisté à une fête au cours de laquelle Villalpando aurait violé une jeune femme.

L’indiscipline de ce quatuor de footballeurs n’est pas la première subie par Chivas dans l’Apertura. En août, les attaquants Alexis Vega et Uriel Antuna ont violé l’isolement obligatoire en raison de la pandémie de covid-19 pour assister à une fête, pour laquelle ils ont été séparés de l’équipe.

La phase régulière du tournoi se poursuivra jusqu’à la nuit du 8 novembre, lorsque les quatre qualifiés directs à la ligue des huit meilleurs seront décidés et les occupants des places de la cinquième à la douzième qui se disputeront les quatre places restantes.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER