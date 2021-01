VIA DirecTV Sports LIVE, Lanús contre. Velez LIVE et LIVE ICI via DirecTV Go et Facebook Watch: suivez ONLINE TV et FREE LIVE Transmission et Narration pour le retour des demi-finales de la Coupe d’Amérique du Sud 2020, ce mercredi 13 janvier à 19h30 (heure péruvienne) au stade Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez. Depor.com vous propose les incidents, minute par minute, les buts, les cartes et plus de détails de Lanús vs. Velez.

Le ‘Garnet’, qui cherche sa deuxième couronne dans ce concours après la consécration en 2013, arrive avec une marge favorable après avoir remporté 1-0 le premier match en tant que visiteur et la possibilité de définir la clé à domicile.

Alors que le ‘Fortín’ doit l’emporter par le minimum uniquement pour forcer la définition par des tirs au but, alors qu’une victoire avec plus de buts ou avec plus de marge mènera le classement à l’équipe du quartier de Buenos Aires à Liniers.

Le week-end dernier, à la clôture de la Coupe Diego Armando Maradona, Vélez a battu Godoy Cruz 3-2 avec des remplaçants et a atteint la finale de la Phase de Complémentation. À son tour, Lanús, avec plusieurs jeunes joueurs dans sa formation, a battu Rosario Central 2-0.

Où voir Lanús vs. Vélez Sarsfield pour la Coupe d’Amérique du Sud?

DirecTV Sports est le signal activé pour regarder le match de la Coupe d’Amérique du Sud qui présentera à Lanús le doute de Guillermo Burdisso, qui se remet d’une blessure musculaire.

Si le défenseur n’arrive pas en bon état au match, l’entraîneur Luis Zubeldia le remplacera par Matías Pérez, tandis que le reste de l’équipe sera le même que lors du premier match.

Du côté de Vélez Sarsfield, il y a une défaite confirmée, celle du défenseur péruvien Luis Abram, qui a été testé positif au coronavirus et son poste sera occupé par Miguel Brizuela. Ensuite, l’entraîneur Mauricio Pellegrino aura tous ses joueurs disponibles.

Le vainqueur de la série se heurtera en finale avec le vainqueur du croisement entre Défense et Justice et Coquimbo Unido, mesurés ce mardi dans le premier duel, reporté il y a quelques jours par trois cas de Covid-19 en formation auriverde, donc que le match a été déplacé à Asunción.

Quelle heure est Lanús vs. Vélez Sarsfield pour la Coupe d’Amérique du Sud?

Mexique – 18h30

Pérou – 19h30

Colombie – 19h30

Équateur – 19h30

Bolivie – 20h30

Venezuela – 20h30

Argentine – 21h30

Chili – 21h30

Paraguay – 21h30

Uruguay – 21h30

Brésil – 21h30

Espagne – 1h30 (14 janvier)

Lanús c. Vélez Sarsfield: alignements possibles

Lanús: Lautaro Morales, Brian Aguirre, Guillermo Burdisso, Alexis Pérez, Alexander Bernabei, Pedro De la Vega, Facundo Quignon, Tomás Belmonte, Lautaro Acosta, José Sand et Nicolás Orsini.

Velez Sarsfield: Lucas Hoyos, Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Francisco Ortega, Ricardo Centurión, Pablo Galdames, Ricardo Álvarez, Agustín Bouzat, Lucas Janson et Cristian Tarragona.

Où est Lanús vs. Vélez Sarsfield pour la Coupe d’Amérique du Sud?

