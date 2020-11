Mis à jour le 11/06/2020 à 20:06

Ce vendredi 6 novembre Puebla contre. San Luis LIVE LIVE ONLINE TV à la date 17 de l’ouverture 2020 Ligue MX en match qui aura lieu dans le Stade Cuauhtémoc de la ville de Puebla (Mexique). Le jeu est prévu à 19h30 (heure mexicaine) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux TUDN, Las Estrellas et TV Azteca. Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes.

Réalisé par le Péruvien Juan Reynoso, Puebla cherchera son laissez-passer pour l’instance de reclassement de la ligue, quand il recevra Athlétique San Luis. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade de Cuauhtémoc.

Puebla c. Atlético San Luis: alignements confirmés

Puebla c. Atlético San Luis: minute par minute

Puebla c. Atlético San Luis: horaires des matchs

Mexique – 19h30

Pérou – 20h30

Équateur – 20h30

Colombie – 20h30

Bolivie – 21h30

Venezuela – 21h30

Chili – 22h30

Paraguay – 22h30

Argentine – 22h30

Uruguay – 22h30

Brésil – 22h30

Espagne – 2h30 (samedi 7 novembre)

La récente victoire sur Atlas a donné vie à Puebla pour continuer avec des chances de participer à la prochaine instance du tournoi Guard1anes 2020. Les «Camoteros», pour cela, devront surmonter l’Atlético San Luis et attendre d’autres résultats.

Pour l’instant, Puebla il est treizième, avec 17 points, et son objectif est d’atteindre la onzième ou la douzième case pour entrer dans la zone de reclassement.

Ça oui, Puebla il est obligé de gagner et espère que Juárez (12e avec 18) et Toluca (11e avec 20) trébucheront dans leurs matchs contre América et León, respectivement.

«Nous avons eu des hauts et des bas, des erreurs, mais l’équipe a fait preuve d’engagement et a montré qu’elle savait quel maillot elle portait sur sa poitrine; le football nous a récompensé aujourd’hui pour atteindre le dernier rendez-vous avec des chances et nous allons le combattre », a déclaré Juan Reynoso lors d’une visioconférence de presse.

Reynoso a insisté pour valoriser l’opportunité qui lui était offerte Puebla. “Ils commentent que ce n’est pas flatteur d’entrer dans les éliminatoires en tant que numéro 12, mais vous avez une nouvelle chance de continuer à jouer dans une possibilité de championnat, pour nous, c’est important”, a-t-il commenté.

Athlétique San Luis il est le dernier, avec seulement 11 unités, et il tentera de ruiner le parti des «Camoteros», quelques jours après sa chute 5-0 aux mains de Mazatlán, l’autre candidat à l’un des billets de reclassement.

