Jesé Rodriguez est libre après que le PSG a mis fin à son contrat à la suite de scandales avec Aurah Ruiz. Depuis lors, les offres d’emploi n’ont cessé de sortir, car malgré tout le canari a toujours un cartel de crack, et l’une des parties intéressées était Les palmiers. Enfin cette option s’estompe après les déclarations du président Miguel Ángel Ramírez, qui a assuré que, bien qu’il aimerait avoir l’attaquant dans ses rangs, ce ne sera pas possible.

«L’UD aimerait avoir Jesé. C’est irréalisable car il a des offres de Primera et de l’étranger», A commenté le président à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires du club de Gran Canaria. Le footballeur n’a pas joué régulièrement depuis plusieurs années, depuis cette blessure au genou en 2014, il n’est plus le même. A Paris il n’a pas réussi non plus à triompher et le PSG a fini par mettre fin à son contrat.

Cependant, il aurait encore des options pour retourner dans la Ligue de Santander et continuer à jouer cette saison. Valence est présentée comme l’un des clubs intéressés à obtenir leurs services. Les Ches n’ont signé personne sur le marché d’été, ce qui est surprenant après le départ de leurs stars (Parejo, Coquelin, Rodrigo, Garay, Ferran Torres et Piccini, entre autres) et pourraient apporter du sang neuf en janvier pour tenter de renforcer l’équipe , face à ce combat pour la permanence.

Jesé est à l’agenda du club noir et blanc, où Maxi est la référence offensive aux côtés d’un Kevin Gameiro qui ne traverse pas son meilleur moment. La vérité est que malgré ses scandales hors du terrain, et que sa performance sur le green n’est plus la même qu’avant la blessure, il semble qu’il pourrait encore y avoir une balle de plus pour l’attaquant canarien pour tenter de prendre son envol. et récupérer sa meilleure version, celle qui a suscité l’admiration de tous et les comparaisons avec l’un des meilleurs joueurs du monde, comme Cristiano Ronaldo.