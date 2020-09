Pep Guardiola a été critiqué par une légende du Bayern Munich (Photo: .)

Pep Guardiola a été décrit comme «égocentrique» et quelqu’un qui a «échoué encore et encore» dans les grands matches, par la légende du Bayern Munich Lothar Matthaus.

L’attaque surprise du légendaire Allemand intervient après une autre année décevante en Ligue des champions pour le manager de Manchester City.

Depuis son arrivée à l’Etihad en 2016, Guardiola n’a pas réussi à guider City au-delà des quarts de finale de la Ligue des champions, qui ont suivi trois saisons de ne pas avoir mené le Bayern Munich au-delà des demi-finales.

C’est un retour décevant pour l’Espagnol après avoir remporté deux titres en Ligue des champions en quatre ans à la tête de Barcelone de 2008 à 2012 et Matthaus sent qu’il sait quel est le problème.

L’homme qui a remporté 150 sélections pour l’Allemagne pense que Guardiola essaie d’être trop intelligent dans les grands matchs, en essayant différents systèmes, ce qui est finalement au détriment de son équipe.

City a été battu par Lyon en quarts de finale de la Ligue des champions le mois dernier alors que Guardiola tentait une formation inhabituelle 3-4-3, ce qui, selon Matthaus, était un autre exemple de son ego sauvage.

« Avec Pep Guardiola, j’ai le sentiment qu’il veut toujours faire quelque chose de spécial dans les grands matches », a déclaré l’Allemand à Sport Bild. «Barcelone avait un ADN, un système qu’il a réussi. Pep y a réussi. Avec le Bayern et City, il a essayé encore et encore avec des changements et a échoué encore et encore.

«Il a toujours voulu montrer qu’il pouvait faire encore mieux. Je voudrais lui dire: Pep, vous êtes un entraîneur géant – mais gardez votre système!

Lothar Matthaus pense que Pep Guardiola peut parfois être son pire ennemi (Photo: .)

«Je le décrirais comme égocentrique. Oui, c’est un mot dur, mais c’est à cause de ce qu’il a fait. Au Bayern, Robert Lewandowski a même dû jouer une fois à l’ailier gauche. Cela n’a pas du tout fonctionné. »

Le Bayern a remporté le trophée de la Ligue des champions en août pour la première fois depuis 2013, la saison avant l’arrivée de Guardiola en Bavière.

