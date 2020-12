Alberto Yaqué, représentant de Lautaro Martínez, a rappelé les débuts de l’attaquant dans le football et a admis que Boca et San Lorenzo avaient décidé de ne pas le prendre en compte quand il était

«Il y a quelque temps, j’avais eu une mauvaise expérience avec Boca et San Lorenzo, ils l’ont vu mais ils ne lui ont pas donné beaucoup de balle. Alors je suis allé là-bas pendant une semaine pour le voir s’entraîner, j’ai parlé à Pelusa (le père de Lautaro) et tout a commencé là», a commencé l’ancien joueur, en dialogue avec Olé.

Et dans la même veine, il a ajouté: “J’avais Vélez et Racing pour le prouver. Marcelo Romano était le coordinateur de Velez et Gordo Cordon et Fabio Radaelli étaient au Racing, les trois sont amis. C’est pourquoi je me suis inscrit pour ces places. Vélez lui a donné le ballon et n’a pas pu lui payer l’argent que Liniers voulait. Au lieu de cela, Racing lui a offert 20% de la passe et autre chose. C’est ainsi que l’accord a été conclu. “

“Je suis le découvreur qui l’a emmené au Racing. Celui qui est allé le chercher, c’était moi. Ils l’ont beaucoup vu, mais ils ne lui ont pas donné de balle. Je l’ai vu de la même manière que je le vois maintenant: un contrôle orienté impressionnant. Il était plus gros, plus lourd à l’époque, mais avec une qualité … Il a joué du type crochet et boucle et a atteint le but. Au-dessus, il y avait des terrains en terre battue, imaginez … », a déclaré Yaqué.

Et enfin, il a donné un aperçu du cadeau du Bull à l’Inter: “Aujourd’hui où c’est, c’est bien. la vérité est que le plus important est qu’il s’est habitué très rapidement au football européen. Il est arrivé et jouait automatiquement. Et quand il est entré, il l’a mis, alors les gens ont vu que Dieu à part qu’il a. “

“Vous avez encore trois ans de contrat. Celui qui veut l’emmener doit s’arranger avec l’Inter, mais il y est calme, heureux. Jouez et grandissez », a-t-il fermé.